Christina Aguilera ha dedicato alcune parole gentili alla comunità LGBTQ+: “Mi sento al sicuro con loro” | la grande esplosione

Christina Aguilera Celebrato per molte ragioni. Il primo per la prima del film Tempestala seconda edizione in così poco tempo che vede la collaborazione con Tini, in lascialo. giuntura Potenzache è un altro lavoro che è stato presentato in anteprima nello stesso formato e comprendeva Nicki Nicole, Becky G e Nathy Peluso. per le mie ragazze.

Il L’obiettivo di Christina Aguilera è creare un profilo Triplicare insieme a Forza, tempesta e un altro EP, la luceper pubblicare un intero album intitolato aura. Lo fa con lo scopo di celebrare le sue radici latine, molte delle quali ha rivendicato in questi mesi e in modo eccezionale canta tutte le canzoni in spagnolo.

Un altro motivo che porta Christina Aguilera a festeggiare è Libertà e diversità. È sempre stata molto vicina al gruppo LGTBIQ+, quindi sarà lei a guidare Orgoglio di Los AngelesE il Orgoglio in giardino. anche l’attrice Ha scritto alcune parole sentimentali per la rivista Le persone verso l’intera comunità, il che dimostra quanto sia importante per lei e per lei la consapevolezza dei diversi problemi che questa comunità deve affrontare.

“La mia Shine Squad è diventata il mio sistema di supporto e la mia famiglia”dice Aguilera Nella lettera a Le personeriferendosi al momento in cui ha dovuto lasciare la sua casa per realizzare il suo sogno e come parte della comunità LGBTIQ+ gli ha dato un affetto molto speciale e importante. ‘Mi sento al sicuro con loro’conferma, e tutti i suoi amici del gruppo lo presentano “La libertà di essere me stessa”.

Si considera un’alleata, ma non per poco tempo, ma si considera un’alleata da anni e non si arrende. “Mi interessano le persone che difendono ciò in cui credono, quindi penso che la comunità LGTBIQ+ si senta connessa a me.. Siamo venuti tutti dalla lotta. Abbiamo tutti dovuto lottare per essere ascoltati”, spiega nella lettera.

Alcune delle canzoni di Christina Aguilera sono state un vero inno per i suoi seguaci, tra cui i membri del gruppo LGTBIQ+. Uno di loro è Bellissimaun tema con una coppia gay e una donna trans, che fornisce informazioni tanto necessarie al momento della sua uscita, nel 2002.

Christina Aguilera è sempre stata ben consapevole delle lotte del movimento LGBTQ+ e intende continuare a offrire il suo sostegno incondizionato.