Christina Aguilera offre una canzone potente come anteprima per l’album “La Luz”.

Miami (USA), 27 settembre (EFE). – Christina Aguilera ha dato oggi un assaggio del suo nuovo album “La Luz”, dando un’anteprima del suo prossimo singolo “No es que te extrastrena” durante una sessione privata. a Miami come parte della Billboard Latin Music Week Conference.

Aguilera ha detto di fronte a un pubblico di circa 100 persone, ha camminato davanti a loro attraverso una trilogia di produzioni in lingua spagnola che si conclude con “La Luz”.

“Non è che mi manchi”, il primo singolo di “La Luz”, è una potente canzone triste in cui l’artista mette in mostra la sua ampia estensione vocale. Anche se non l’ha detto direttamente, Aguilera ha lasciato intendere che la canzone è dedicata a suo padre, Fausto Wagner Aguilera, originario dell’Ecuador.

Il video, anch’esso inviato, presenta un artista vestito di bianco con poco o nessun trucco e circondato dalla natura.

Aguilera ha rivelato che la produzione sarà messa in vendita il 7 ottobre e ha spiegato che “esperienze precedenti” hanno causato rigide misure di sicurezza durante l’evento, tra cui la richiesta ai partecipanti di mettere i loro telefoni cellulari nelle borse di sicurezza, impedendo loro di scattare foto di ciò che è successo . .

La trilogia di produzione in lingua spagnola di Christina Aguilera è iniziata con “La Fuerza”, poi è arrivata “La Tormenta” e ora “La Luz”. Ogni parte descrive le “transizioni nella vita e cosa serve per gestirle”, ha detto l’artista 41enne.

Indossando una giacca abbinata viola brillante, capelli platino abbinati che l’hanno caratterizzata per la maggior parte della sua carriera e acconciati in due trecce, Aguilera ha anche condiviso il suo video di successo “Pa mis las Chicas”, del 2021, parte del suo primo EP, “A canzone che mi ha dato tante soddisfazioni”.

La canzone, accompagnata dall’argentino Nathi Peloso e Nikki Nicole, nonché dalla messicana-americana Becky G, ha gareggiato quest’anno nella categoria “Record of the Year” ai Latin Grammys. Aguilera è stata nominata in un totale di sette categorie.

Dopo essersi dichiarata “orgogliosa” delle sue radici latine e aver celebrato il “calore” con cui i fan di lingua spagnola hanno salutato la sua musica, la cantautrice di padre ecuadoriano ha ammesso di essere stata “sorpresa dall’onore” di essere stata insignita del Latin Billboard Award per “Spirit of Hope”, creato in onore della defunta regina del Tex-Mex Selena Quintanilla.

L’artista riceverà il premio durante l’annuale Latin Billboards Awards for Latin Music, che si svolgerà giovedì presso il Wastco Center dell’Università di Miami.

Durante la cerimonia di premiazione, Christina Aguilera eseguirà per la prima volta dal vivo la sua canzone “La Reina”, ispirata alla famosa canzone “El Rey”, immortalata da Vicente Fernández. EFE

