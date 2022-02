Christina Aguilera si esibirà a Marbella in estate quando tornerà in Spagna | cultura e divertimento

La cantautrice americana Christina Aguilera si esibirà allo Starlight Marbella il 25 luglio al suo ritorno sul palcoscenico spagnolo dopo 18 anni senza esibirsi nel paese e “lo sta facendo con più desiderio che mai di esplorare le sue radici latine”, l’organizzazione. L’artista, che ha venduto più di 43 milioni di dischi in tutto il mondo, presenterà il suo ultimo atto, “La Fuerza”, cantato interamente in spagnolo per “celebrare la sua forza di donna latina”. Nota per la sua voce potente e le canzoni di successo, Aguilera ha colpito cinque numeri della Billboard Hot 100, questo l’ha resa la quarta artista a raggiungere il primo posto in tre decenni consecutivi, ricordano da Starlite. Inoltre, ha vinto sei Grammy Awards, tra cui il Latin Grammy, diventando così la prima americana a vincere un tale premio; Ciò è stato possibile grazie ai suoi antenati ecuadoriani, ed è l’unica artista di 30 anni a non essere inclusa nei 100 più grandi cantanti di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Questa performance si unisce alle performance di Camilo, Carlos Rivera, Vanessa Martin, Calmaro, El Divo, Rafael, Sergio Delma, Alan Parsons e Niles. Rodgers & Chic, Maluma, Lionel Richie, Leiva, Simple Minds, Passenger, Andrea Bocelli, Hombres G, Malú, Jessie J, Sebastián Yatra, Diana Krall, Estopa, Dani Martín, Ana Torroja, tra gli altri.