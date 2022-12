Christina Bedrosch si esercita per connettersi con se stessa

Cristina Bedrush È il nostro maestro Fitness. la sua passione Gestione E lo yoga attraversa lo schermo di qualsiasi telefono cellulare, poiché la vediamo esercitare tutto il suo corpo, ma occasionalmente condividere alcuni dei suoi allenamenti stellari con i suoi follower. Era un altro procedure di allungamento Risvegliando completamente ogni muscolo del nostro corpo, senza dubbio il modo migliore per iniziare una nuova giornata.

Gli esercizi di Christina Bedrush che la aiutano a entrare in contatto con se stessa ogni mattina

Christina Bedrush ha condiviso una serie di esercizi che ha iniziato da sola quando si è alzata. tratti con cui condivide somiglianze yogauno di Discipline sportive preferite che si è già dichiarato tifoso incondizionato in numerose occasioni.

La conduttrice ha raccontato via Instagram come questa serie di esercizi di stretching o di attivazione la aiuti a farsi un profilo energia positiva Il resto della giornata cioè Cristina Bedrush Lascia la mattina presto per ascoltare il tuo corpo e poi riconnetterti con esso. Braccia, schiena, glutei e gambe non un solo muscolo è rimasto sciolto sotto la voce di Luna Sirat e Natalia Gil in una canzone nereidipoiché Cristina Pedroche approfitta di questo piccolo esercizio per ravvivarlo con un po’ di musica.

