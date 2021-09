Christopher Aukerman si è difeso dopo le critiche per la sua mancanza di sostegno alla campagna di vaccinazione

Christopher Aukermann ha risposto alle numerose critiche rivoltegli (Immagine: Instagram @christophervuckermann)

Qualche settimana fa, le autorità cittadine Sobral in Brasile, ha lanciato una campagna con personaggi di film e serie TV Incoraggiare la popolazione giovane a vaccinarsi antivirus COVID-19, che includeva personaggi della telenovela il ribelle.

Christopher Ackerman, che in precedenza si era espresso contro il vaccino, ha commentato un post sui social media raccontandolo alle autorità Non ero d’accordo con la campagna Che includeva la sua foto e quella dei suoi proprietari.

“interrompere l’uso il ribelle Ci sto. Questo non ha niente a che fare con noiAukerman ha scritto sia in spagnolo che in portoghese, motivo per cui gli utenti dei social media hanno fortemente criticato il cantante.

Il cantante ha confermato che non sarà vaccinato contro il virus COVID-19 (Foto: Igchristophervuckermann)

In un’intervista alla rivista Chi è ilIl cantante ha spiegato cheIl mio commento è stato che la foto non è mai stata utilizzata. Quando si vede come artista che lo sta usando senza consenso, è chiaro che lancia un’allerta, ed era per esprimere “non usare la mia foto”.

Il cantante ha detto che La gente ha collegato il suo commento alla sua posizione contro i vacciniMa ha affermato: “Rispetto le persone e le decisioni di ogni individuo, del popolo”, la sua causa si concentra solo sull’uso dell’immagine.

Christopher ha ricevuto numerose critiche per il suo commento, ma ha affermato che non lo riguarda: “Come persona, sarò onesto, non mi ha colpito perché sono cresciuto in questo universo in cui la gente parlava; E poi alla fine ti disconnettiSai che non è personale. Il famoso artista ha detto: “Siamo esseri umani con un’ideologia e un modo di essere e alla fine ci saranno sempre persone diverse”.

Christopher afferma che le persone si offendono facilmente Immagine: Instagram @christophervuckermann

Il cantante ha affermato che Attualmente “c’è ipersensibilità” Accetta qualsiasi affermazione, quindi tutti sono a rischio di critiche, ma sottolinea che tutte le voci e le espressioni devono essere rispettate, quindi si fida di se stesso e delle sue affermazioni come personaggio pubblico.

membro RBD Ha parlato anche della sua posizione sui vaccini: “Credo molto in ciò che è naturale, nel biologico. Mi fido del sistema immunitario ed è per questo che penso che abbia fatto rumore. Ma rispetto le decisioni degli altri, che ognuno faccia la sua vita come vuole, questo è tutto.”

Qualche mese fa, il cantante ha rivelato che Lui e la sua famiglia faranno a meno del vaccinoPerché credono nella forza del loro corpo e lo confermano È uno strumento per le élite per controllare meglio le masse.

Christopher Aukermann ha affermato di essere abituato alle critiche (Immagine: Instagram @christophervuckermann)

Come Patti Navidad, Sylvia Pasquale e Eric del CastilloChristopher ha condiviso le notizie e i video affermando così Una pandemia è una strategia pianificata e il virus non è così mortale come sembra.

Christopher è contro tutti i vaccini, affermando di credere nella ‘medicina naturale’: ‘Oggi credo molto nella natura, anzi Sostengo l’alimentazione naturale e sicuramente non mi farò vaccinare. Nessuno nella mia famiglia sarà vaccinato”.

Il cantante è stato criticato per il suo messaggio anti-vaccinazione con commenti come “Stai calmo per 5 minuti” E “stai zitto piccolaFaresti meglio a parlare con @ponchohd, per favore dai a questo ragazzo un po’ di tempo e sostituiscilo nel tour del prossimo anno. Salvaci da questo martirio!“.

