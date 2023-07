Christopher Gonzalez non tornerà allo Sporting Cristal

ESPN. comLettura: due minuti.

La partenza di Jesus Castillo per il calcio portoghese ha aperto le porte a un potenziale ritorno di Cristoforo González A Cristallo sportivoTuttavia, questo non è il caso Accadrà nel calciomercato in corso, come confermato da Joel Raffo.

“Canchita” Gonzalez non tornerà allo Sporting Cristal. GT

“Durante questo periodo trascorso a Lima, più di due settimane, siamo stati in costante colloquio con lui, ma c’è un difetto, ovvero che ha un contratto in corso con una squadra araba e saremo molto rispettosi e non lo faremo in modo aggressivo provare a rimuovere il lettore.”Ha detto il presidente dello Sporting Cristal.

Raffo ha sottolineato che la giustizia ha ritenuto Canchita un calciatore incedibile. “Nelle conversazioni che abbiamo avuto con la nazionale araba, hanno confermato che il giocatore non è in vendita”.confermato.

Quindi non abbiamo alternative, anche se comunque ci abbiamo provato, sia con la società che con “Canchita”, che hanno manifestato tutto il loro interesse a essere qui ma non ci sono riusciti in questo momento nonostante gli sforzi fatti ma l’opportunità è aperta e sicuro quando il periodo di riapertura della registrazione ci darà una nuova opportunità.ha sottolineato.

Christopher Gonzalez mantiene un contratto fino alla metà del 2025 con l’Al-Adalah Club, che non sembra intenzionato a rinunciare a un calciatore che potrebbe essere fondamentale per raggiungere la promozione nella Saudi Professional League.