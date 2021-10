Christopher Nolan pensa che il nuovo film di Dune sia “un lavoro straordinario”

aggiungere a Christopher Nolan All’elenco delle persone catturate dalla nuova modifica di Duna Diretto da Denis Villeneuve.

recentemente manager principio Il responsabile di Blade Runner 2049 Partecipa a una conversazione podcast “Scene extra” Dalla Directors Guild of America e in quel caso dopo un lavoro DunaNolan ha solo elogiato il film.

Mentre Nolan e Villeneuve hanno discusso diversi aspetti dello sviluppo di Duna– il passaggio dall’interesse del regista per il libro al disegno del mondo visto nel film – forse uno dei punti più eclatanti della loro conversazione riguarda le impressioni del responsabile Interstellare sul lavoro del tuo collega.

Quindi, prima di parlare DunaNolan ha commentato che gli è piaciuto molto Blade Runner 2049. Tutto a causa del fatto che Villeneuve ha indicato che uno degli ostacoli alle riprese di entrambe le parti Duna Quel sequel lo era.

“Devo dire che sei bravo quanto il tuo ultimo film, e penso che Blade Runner (2049) non sia stato un grande successo al botteghino, quindi penso che fossero un po’ freddi all’idea di investire in due film contemporaneamente. Penso che sia la verità. È così che l’ho ottenuto.” , disse Villeneuve.

“Penso che sia stata una tattica negoziale da parte dello studio perché penso che Blade Runner (2049) sia stato un film di grande successo e ha fatto un ottimo lavoro”, Nolan ha fatto notare prima di notare qualcosa che Villeneuve aveva precedentemente commentato su quanto sia difficile fare due film di fila.

Ma mentre la Warner Bros. non ha ancora dato il via libera ufficiale allo sviluppo della seconda parte di Duna, Nolan ha concluso la sua conversazione con Villeneuve osservando che era semplicemente affascinato da questo adattamento della storia di Paul Atreides.

“Penso che questo film introdurrà a Dune una nuova generazione di fan, che non hanno visto o letto[quella storia]e forse possono venire a leggere il libro ora”. ha detto Nolano. “Penso che sia un’opera eccezionale. Ho avuto il lusso di vederlo un paio di volte. Ogni volta che lo guardo, scopro cose nuove, nuovi dettagli e penso che il modo in cui è realizzato si adatti perfettamente al grande schermo.È una vera delizia e una vera delizia per i fan del cinema di tutto il mondo”.