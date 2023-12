Chrome ti costringerà a scegliere il tuo motore di ricerca preferito a partire da questa data

Gli utenti di Chrome nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo avranno una strana sorpresa quando lanceranno il browser all’inizio del 2024.

In quella data, finché risiedi nell’Unione Europea, Google Chrome ti mostrerà un’enorme finestra pop-up dove potrai scegliere… Motore di ricerca preferito.

Ma il cambiamento si è già visto, ad esempio, in Chrome su Android Verrà implementato su Chrome desktop nelle prossime settimane.

In questo modo, quando questi utenti avviano il browser Cromato In quella data, vedranno questa finestra pop-up che chiede loro di selezionare il motore di ricerca predefinito per il browser.

Questa scelta è molto importante Perché alimenta le funzioni di base del browser Web, comprese le ricerche nella barra degli indirizzi.

Nell’area utente apparirà un vasto elenco di motori di ricerca disponibili, visualizzati in ordine casuale.

In caso di domande, l’utente può fare clic sul collegamento “Ulteriori informazioni” per vedere l’azione che sta intraprendendo.

Ecco come puoi cambiare il tuo provider di ricerca preferito in Chrome

Comunque, Al momento puoi modificare il provider di ricerca predefinito in ChromeBasta accedere ai tre punti in alto a destra dell’interfaccia e quindi selezionare “Motore di ricerca” a sinistra.

Da lì apparirà un menu a tendina dove potrai selezionare il motore di ricerca utilizzato nella barra degli indirizzi e scegliere quello che desideri tra quelli più popolari. Puoi anche gestire i motori di ricerca e le ricerche sul sito.

Ma con il cambiamento che vedremo all’inizio del 2024, questa selezione verrà effettuata tramite un’enorme finestra pop-up e ti apparirà solo una volta.