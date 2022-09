Anche se oggi l’offerta di dispositivi per rendere i TV più smart è semplicemente colossale, bisogna ricordare che fino a non molto tempo fa l’offerta era ancora più limitata, oltretutto richiedeva in genere un investimento di almeno 100-150 euro. Questo è completamente cambiato con l’arrivo del primo Google Chromecast.un dispositivo semplice (nelle sue prime versioni non aveva nemmeno il telecomando, si controllava da uno smartphone) e ad un prezzo eccezionalmente basso, portava ogni tipo di servizio e contenuto su qualsiasi televisore dotato di porta HDMI.

Questo mercato si è sviluppato molto, come ho detto prima, e Ora è possibile trovare un’offerta più diversificata allo stesso tempo, con proposte molto economiche, come le versioni entry della Amazon Fire TV Stick. Tuttavia, quando si parla di Chromecast, da quando Chromecast è arrivato nel nostro Paese con Google TV in risoluzione 4K, nel 2020, che per un po’ è stata l’unica opzione di Google nel nostro Paese, la barriera all’ingresso è aumentata. 69,99 euro. E sì, è vero che include un telecomando e che è un dispositivo molto efficiente … ma è ancora 70 euro.

Questo, fortunatamente, non è più così anche oggi. Come ci aspettavamo Dall’inizio dell’annoin precedenza L’abbiamo visto trapelare qualche giorno fa E ora possiamo confermare Nel tuo negozio onlineE il Chromecast HD con Google TV arriva in Spagna. Certo, l’hai già dedotto dal nome, ma la differenza principale tra loro è che la risoluzione massima è FullHD (1080p), rispetto alla risoluzione 4K del modello superiore. A parte questo, possiamo aspettarci le stesse prestazioni e funzionalità su entrambi i dispositivi. Vale a dire, l’unica differenza degna di nota, oltre alla risoluzione massima, è che la versione 4K è disponibile in tre colori, mentre l’HD è disponibile solo in bianco, e ovviamente la differenza di prezzo, che è Chromecast HD con Google TV costa 39,99 €risparmiando più di 30 euro rispetto alla versione 4K che, ammettiamolo, sicuramente molti utenti ancora non possono approfittarne, perché non hanno una TV 4K.

L’avvio di Chromecast HD con Google TV mi sembra una mossa molto intelligente da parte di Google. E che come ho appena commentato, ci sono ancora molti utenti i cui televisori sono ancora in FullHD, e per quegli utenti un investimento di 69,99 euro in un dispositivo 4K, quando la concorrenza offre altri dispositivi con risoluzione HD di 30-40 euro, lo fa non sembrano giustificati. Ora, con Chromecast a € 39,99, Il prezzo è vicino al prezzo delle risorse Chromecast, Google può aumentare significativamente la sua quota di mercato.