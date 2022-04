Chuckie Lozano è chiamato ‘Bulge’ in Italia; La stampa parla di vendite

Redazione intermedia

Napoli, Italia / 12.04.2022 18:47:06

La storia di incomprensioni, zyroscroses e qualche polemica potrebbe finire quest’estate perché la stampa italiana lo conferma. Il Napoli Hirving cerca di vendere LozanoSecondo i giudizi dei media messicani e del Paese giunti in azienda nel 2019, “Aspettative non soddisfatte” Ha generato la sua firma dal PSV olandese.

Secondo Gazzetta Dello SportIl Chuckie Lozano è uno dei giocatori più venduti Perché “l’allenatore Luciano Spalletti sta cercando delle alternative in quel campo” e lo fanno notare Uno degli obiettivi era Zvica QuartzkeliaCalciatore georgiano per il russo Rubin Kazan.

Chuckie è altamente istruito



Dove giocherà Chuckie nel 2022-2023?

Se queste informazioni sono vere, allora è motivo di preoccupazione Chuckie cambierà squadra entro sei mesi per la Coppa del Mondo 2022 in QatarCon l’incertezza sul fatto che si sarebbe adattato a un nuovo club e forse a un nuovo campionato e nazione, sapeva di essere un membro innegabile della nazionale messicana per la partita più importante.

Una versione è stata rilasciata nei giorni scorsi L’Atletico sarà interessato a Hirving LozanoSebbene fino ad oggi non vi sia un particolare interesse per i loro servizi, sono valutati 35 milioniSecondo il sito speciale Trasferimento.

Accusano Chuckie di essere “rigonfiamento” a Napoli

Ad oggi, A Napoli non perdonano il Messico Ha detto in un’intervista che era pronto “Gioca in un grande club”, L’hanno preso come un insulto all’azienda italiana. In esso lo aggiungiamo Con 42 milioni di euro, la squadra del Lozano Pesa è una delle cinque occasioni più costose della storia.L’animosità di un settore sembra.

“Si dice, Lussureggiante Tuttavia, Ancelotti al Napoli sarà un punto di forza dell’amministrazione. È costato 40 milioni ed è stato un fallimento totale, si è trasformato in un pacchetto (tumore). Pensavano di aver ingaggiato un giocatore con Champion Flour, ma ne hanno portato uno dal lotto. In realtà, non ha mai segnato un gol memorabile”, hanno detto ai media italiani 87 TV.

Le critiche possono avere qualche giustificazione numerica Ha segnato 19 gol e fornito 9 assist in 83 partite con il Napoli in Serie A.quando Ha segnato 32 gol e 22 assist in oltre 60 partite in Eredivisie con il PSV Eindhoven.