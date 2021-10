Chucky, la serie: quando esce in Messico e dove si può vedere

Stagione 1 di Chucky, seriale Questo avviene affinché tutti i fan della famosa serie possano godersi avventure ancora più terrificanti di questo personaggio e sorprendere anche il pubblico messicano. Arriverà nel nostro paese. Successivamente, condividiamo tutto ciò che devi sapere.

Quando si apre in Messico

il tuo rilascio sarà Mercoledì prossimo, 27 ottobre Conterrà otto episodi che verranno rilasciati uno dopo l’altro ogni settimana.

Chucky è ambientato in una piccola cittadina americana. Sembra idilliaco, che precipita nel caos più totale quando una bambola chucky appare in una vendita di cortile locale … Non appena le persone iniziano ad apparire uccise, emergono i segreti e l’ipocrisia della città sporca”. Ci porta il riassunto ufficiale della serie.

Guarda il trailer ufficiale:

Il personale è composto da Brad Dourifnella voce di “Chucky”; Zachary Arthur Come “Jake Wheeler”; Theo Briones, come “Junior Wheeler”; alivia allen lind, Como “Lexi Croce”; Borgvin Arnarson, come “Devon Evans”; Fiona Drive, come “Nica Pierce” e Alex VincentCuomo, Andy Barclay.

Chucky è diventato un personaggio horror Il più famoso sullo schermoDalla prima del suo primo film nel 1988.

Dove puoi vedere

Puoi goderti Chucky, serie p.Oppure tramite la piattaforma di streaming Star Plus in Messico e in America Latina. Per accedere è necessario un abbonamento, anche se ci sono molti piani che puoi noleggiare, a seconda delle tue esigenze.