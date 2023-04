Chucky Lozano fa esplodere il Messico in Italia!

MEcco due fatti: ogni fan Napoli Questa stagione sarà sempre ricordata perché il club sarà finalmente incoronato nella Serie A italiana (a meno che non si verifichi un disastro, improbabile dopo la vittoria del fine settimana precedente contro la Juventus). L’altro dato è che in questa storica stagione non tutti i giocatori hanno brillato, e uno di loro ha avuto molte critiche. Assumere Chucky Lozano.

Lo sanno non solo i tifosi, non solo chi conosce la situazione in Messico, ma anche la stampa italiana, e questo ancora una volta Hanno fatto saltare il messicano e la sua peggiore produzione di questo anno calcistico: tre gol e tre assist in un totale di 29 partite.

“È un lusso averlo” Domande La Gazzetta dello SportUno dei media più importanti d’Italia oggi ha tirato fuori un poster con l’immagine dell’esterno, che lo considera un baluardo con qualche dividendo.

“Considerando certi obiettivi, il suo possesso diventa un lusso”, si legge sul giornale.

Chucky Lozano saluta il Napoli?

C’è chi si interroga sul futuro L’ex PSV, Ebbene, anche se ha ancora il contratto attuale, il Napoli vuole che il campionato in Italia non duri un anno, ma può trasformare questo progetto in un progetto dominante e le partenze saranno probabilmente le più importanti nel 2019 sotto la guida di Sacchi. scambio, Il club ha pagato 45 milioni di euro per questo.