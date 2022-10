‘Chucky’ Lozano ha realizzato la sua seconda serie di vittorie consecutive senza gol in Italia

L’attaccante messicano è una boccata d’aria fresca in arrivo in Qatar nel 2022.

Sacchi chiude la siccità dei gol con il Napoli

Di: Manuel Portillo Garcia OTT. 09. 2022

Assumere verde Mittente Italia Una delle migliori notizie per quello squadra messicana di fronte al prossimo Coppa del Mondo del Qatar 2022 Ha segnato di nuovo con il Napoli nella vittoria per 4-1 contro la sua squadra Cremonese del suo connazionale Giovanni Vasquez In Serie A si è conclusa una lunga serie di vittorie consecutive senza segnare un solo gol in campionato.

È stato fondamentale per il Tri-D poiché i suoi obiettivi erano puntati sul miglior torneo di calcio che si sarebbe tenuto dal 20 novembre al 18 dicembre. Gerardo Martino Uno dei suoi asset più importanti, come Chucky, ritrova il ritmo del gioco e, soprattutto, la speranza. E per un attaccante, l’obiettivo è curare tutti i mali.

Essendo un’ala più concentrata sulle rifiniture che sui passaggi da rete, Hirving Lozano ha mancato di essere in classifica, almeno in Serie A. A partire dalla nona giornata di Serie A, Il messicano ha aggiunto 10 partite senza segnare In campionato. Questa è la sua seconda serie di vittorie consecutive con la maglia del Napoli (2 della scorsa stagione e 8 di quella attuale).

Chucky non ha segnato un solo gol partenopei Già il 30 aprile 2022 ha segnato il Sassuolo nell’ultima partita della sua squadra nel ciclo precedente. In realtà, ci sono già state due occasioni nel campionato italiano in cui le giovanili del Pachuca hanno giocato 10 partite consecutive senza vestirsi da marcatore con il Napoli.

La sua serie più lunga senza gol in una serie con i Celestes è di 12 partite, che ha vissuto tra il 1 dicembre 2019 e il 23 giugno 2020.

Hirving Lozano sta uscendo da una serie di reti senza reti con la squadra messicana

Segnando la vittoria di Tri Nell’amichevole del 24 settembre PerùSacchi ha giocato 8 partite senza segnare con la maglia della nazionale messicana: la sua ultima esultanza è stata in una partita di qualificazione ai Mondiali. Honduras Il 10 ottobre 2021.

Per coincidenza, da marzo 2016 a giugno 2017, Lozano ha giocato 13 partite consecutive senza segnare con la rappresentante senior del Messico, essendo la sua seconda serie di vittorie consecutive.