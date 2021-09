‘Chucky’ segnato da Lozano ed è il leader a Napoli Italia

Città del Messico.

attacco messicano Hirving ‘Chucky’ Lozano ha segnato il suo primo gol della stagione in Serie A Modificato dopo l’accesso Lo 0-4 finale è cambiato quando Noodles ha fatto visita all’Udinese, Simile alla 4° giornata e si piazza come leader del Campionato Italiano.

Victor Osimhen (24′), Amir Rahmani (35′) e Kalido Coolipalli (52′) Hanno menzionato Luciano Spalletti dovrebbe essere a favore della dirigenza.

La Spolinetta non smette di vincere! –#ForzaNapoliSempre – pic.twitter.com/BlBoiLb2U2 – Ufficiale SSC Napoli (sscnapoliES) 20 settembre 2021

Lozano, che ha iniziato la partita dalla panchina, È entrato al 71′ e gli ci sono voluti solo 13 minuti per fare la prima Questa stagione.

Il “Chucky” ha collaborato con Mario Roy per creare un gioco a sinistra, Giocato per il portoghese che ha restituito la palla al Messico in quell’areaMarco Sylvester è riuscito a calciare sul secondo palo della porta Per chiudere la Rotta Napoletana.

Con questo risultato Il Napoli ha segnato 12 punti nella classifica del calcio italiano, Essendo L’unica squadra a procedere con il ritmo giusto Inter e Milan in vantaggio di due unità dopo l’inizio della gara e nella lotta per lo scudetto.

Elfo

