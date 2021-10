Chun Zepeda ha finito Josue Vargas al primo turno

Dopo il caos che hanno giocato durante il processo di pesatura, il messicano ha eliminato Porto Rico nei primi minuti

messicano Jose Chun Zepeda Ci è voluto solo un round per finire Porto Rico Jose “Prodigio” Vargas All’Hulu Theatre al Madison Square Garden di New York.

Chun Zepeda Non ci volle molto per dimostrare la sua forza collegando una faccia Vargas Per mandarlo di fronte alla tela nei primi scambi.

Chun Zepeda ha avuto bisogno solo di un round per sconfiggere il portoricano Jose Vargas. Albelo/Getty Images

Il Miracolo di Vargas Ho provato a recuperare, ma Chun Zepeda Non gli ha dato spazio e ha finito per metterlo all’angolo mentre lo colpiva ripetutamente in faccia per costringere l’arbitro a intervenire per fermare la lotta all’1:45 del primo round.

Con questa vittoria, Chun Zepeda Migliora il suo record a 34-2 con 27 ko ed è un WBC Superlight Silver Champion, mentre Vargas Sono rimasto a 19-2 con 9-cloroformio.

Durante il peso del combattimento, entrambi i combattenti hanno partecipato a un Litigare che ha concluso con un commento per Rene ZepedaE fratello e allenatore chunChi non poteva essere nell’angolo messicano e ha guardato la lotta dagli spalti.

Chun Zepeda ha messo all’angolo Jose Vargas per finirlo con i suoi pugni al primo round. Albello/Getty Images

Nel co-main event, il filippino Jonas Sultan ha stordito il portoricano Carlos Carabalo con decisione unanime 94-93, che ha perso imbattuto rimanendo sul 14-1.

Il domenicano Jonathan Guzman (24-2, 23 ko) ha perso per decisione spaccata contro il nordamericano Carlos Jackson (18-2, 11 cloroformio), mentre Dakota Linger e Matthew Gonzalez sono finiti in una lotta welter.