Ci sarà un libro speciale di Boba Fett durante lo Star Wars Day

Il 4 maggio, Disney Plus presenterà in anteprima lo speciale Disney Gallery: Il libro di Boba Fett

dopo il successo Galleria Disney: Il MandalorianoE annunciato che dentro Giornata di Guerre StellariIl 4 maggio 2022 un nuovo spettacolo originale intitolato Fiera Disney: Boba Fett Book. Questo speciale esplorerà la storia del ritorno del leggendario cacciatore di taglie da dietro le quinte Tatooine con mercenari Funk ChandCercando di riprendersi le terre che un tempo governava Jabba Cappello.

programma speciale libro boba fettConterrà interviste con registi, attori e troupe. Rivelerà immagini senza precedenti, tecnologia innovativa ed effetti pratici per una serie Disney Plus.

Si può dire, per quanto questo sia speciale Galleria Disney Per quanto riguarda la serie, la maggior parte degli spettatori non vedrà l’ora di vedere come andranno gli episodi 5 e 6. Sebbene la serie abbia ricevuto recensioni contrastanti, la risposta a questi due episodi in particolare è stata molto positiva, poiché erano essenzialmente un sequel. La seconda stagione di Il Mandaloriano

La Disney usa spesso il 4 maggio come giorno di lancio importante per i progetti. Guerre stellari. Nel 2020, la data della prima era per la fine Star Wars: Guerre dei Cloni, così come Disney Gallery: The Mandalorian. Nel 2021 è apparsa la serie Star Wars cattiva carica È stato presentato in anteprima con un episodio speciale di 70 minuti lo stesso giorno. Anche se molti inizialmente sospettavano che la data di uscita di Obi-Wan Kenobi Sarà il 4 maggio 2022, la data di uscita originale è fissata per il 25 in coincidenza con la data di uscita Star Wars: una nuova speranzaprima di riportarlo al 27 maggio, quando gli episodi 1 e 2 di Obi-Wan andranno in onda contemporaneamente.

Alternando gli eventi ambientati dopo il ritorno dello Jedi e quelli ambientati dopo The Mandalorian, il libro di Boba Fett funge da spin-off che esplora un periodo della vita di un leggendario cacciatore di taglie in cui trascorre diversi anni dopo essere stato spogliato della sua armatura imparando le abitudini di Toskin. Con una nuova prospettiva sulla vita e ripristinando il suo scudo, Boba Fett Decide di usare le sue risorse e stringere alleanze con un governo corrotto spuma di spaghetti Sperando di creare un mondo migliore per le persone di questo pianeta, anche se la sua intenzione di governare con rispetto non incontra la resistenza dell’elemento criminale che si è spostato durante l’assenza di Jabba, incluso un cacciatore di taglie molto pericoloso del suo passato.