Ci sarà un nuovo Outlook per Windows 11 (e Windows 10)

Microsoft continua la sua missione di preparare tutte le sue applicazioni per Windows 11. Outlook sarà uno di questi Si stanno preparando a rilasciare una nuova versione di anteprima.

L’app di posta elettronica ha attraversato molte versioni da quando Microsoft l’ha acquistata nel 1997 per quasi $ 400 milioni. soprannome “Progetto Monarca”, Il nuovo Outlook è un riavvio per questa versione per consentire agli utenti di gestire la propria posta elettronica su Windows 10 e Windows 11.

Microsoft compete con molte applicazioni per accedere alla posta elettronica personale o professionale, tramite un browser Web o uno smartphone. Questo è il motivo per cui le persone a Redmond pensano che sia ora di una nuova versione di Outlook.

consolidamento della posta

Piace y Taglia e disegna Tuttavia, Microsoft di solito ha più di un’applicazione avviata per eseguire la stessa funzione. La posta è un altro esempio.

In Windows 8 e versioni successive, avevi posta di Windows, Con un design che ricorda l’interfaccia utente Metro che Microsoft ha applicato nel 2012. Ma se hai un account Microsoft 365, puoi anche usare l’app Outlook.

Ora siamo stati in grado di riprogettare Outlook nel formato . Aggiornamento maggio 2021 Per Office Insider. Ha un’interfaccia utente che ricorda la nuova applicazione Paint di Windows 11.

Panoramica di Windows

L’app fa parte del progetto “One Outlook” con cui Microsoft sta lavorando Integra finalmente tutte le tue app di posta In un’applicazione unificata in grado di gestire qualsiasi account su Windows 10 e Windows 11. L’idea è che non ci sia una sola applicazione di posta per non confondere gli utenti.

È anche logico che Il nuovo Outlook è disponibile sia su Windows 10 che su 11. Alla fine, la posta elettronica è uno dei motivi principali per cui molti utenti utilizzano un computer in ufficio.

Avere lo stesso layout su entrambi i sistemi operativi può anche interessare ad alcuni Aggiorna a Windows 11.

Microsoft ha avuto una grande opportunità per sfruttare il successo di Outlook sin dai tempi di MSN Hotmail e Windows Live. La sua app sia su Android che su iOS è stata accolta molto bene. È in grado di gestire facilmente diversi account di posta elettronica, offrendo allo stesso tempo agli utenti una grande personalizzazione nell’eliminazione delle e-mail, nella creazione di cartelle e molto altro.

Anche se questo è nuovo Un Outlook non è ancora disponibile, Molto probabilmente sarà più vicino al rilascio di Windows 11 nell’ottobre 2021. Si spera che rimuoverai Windows Mail da Windows 10 e Windows 11 per sempre.