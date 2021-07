Ci sarà una nuova variante del governo che si oppone a tutti i vaccini?

Lo scienziato più famoso d’Italia, attaccando le sue previsioni contro la situazione attuale più promettente, ha sottolineato questo sabato: “Siamo a un passo da una nuova variazione. Corona virus Resistenza ai vaccini”.

Lo ha avviato il Professor Andrea Krishanthi, Direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova Allarme molto grave quando La variante del delta indiano si sta espandendo Rapidamente è già presente in 119 paesi in Italia, in altre parti d’Europa e nel mondo.

“Con un virus in rapida evoluzione come Delta, non abbiamo la possibilità di aggiornare i vaccini e avere variazioni. Ci vogliono due mesi per riorganizzare il vaccino e altri sei mesi per distribuirlo. Nel frattempo, il virus si sarà attenuato”, ha detto Krishanthi.

“Per monitorare l’epidemia, non basta guardare i dati di ricovero ospedaliero e mortalità: dovrebbero essere rilevate tracce dei movimenti del virus per anticipare potenziali anormali di mutazioni e per controllare la diffusione”, ha aggiunto.

Il rischio di una tale catastrofe è in qualche modo accettato Organizzazione mondiale della Sanità.

Turisti e gente del posto si rinfrescano alla fontana in Piazza di Spagna a Roma. A Mitsummer crescono i casi di corona virus. Foto: EFE

Decine di variazioni in agguato

Per restare in vita si fa sentire il corona virus, nato in Cina alla fine del 2019 e che si diffonde rapidamente in tutto il mondo Mutazioni che permettono alle sue vittime di continuare ad attaccare.

Il successo della distribuzione dei vaccini, il loro peggior nemico, innesca cambiamenti interni nel materiale virale. Solo in Italia negli ultimi mesi sono stati individuati 81 mesi, Tra questi Delta è uno con una carica virale più elevata con il 60% in più di potere infettivo rispetto alla precedente variante inglese.

In Italia, che a fine giugno ha registrato 880 casi giornalieri, negli ultimi giorni si stima che la diffusione del virus sia in calo, con 5.000 contagi ogni 24 ore e a Mitsummer.

Si ritiene che ad agosto passeranno rapidamente 10.000 casi giornalieri, che potrebbero raggiungere i 30.000 entro la fine del prossimo mese.

“Corri in Europa, corri nel mondo”, diceva un titolo di giornale.

La variante delta, che domina il 60% di alcune regioni italiane, non è più pericolosa della precedente alfa, detta anche inglese.

In Italia ora stanno cercando di vaccinare gli adolescenti contro il Govit-19. Foto: EFE

I ricoveri ospedalieri e le cure intensive sono a un livello molto basso, si vede Barriera forte, come indicato dai vaccini, Secondo gli esperti è ben resistente all’azione del virus, soprattutto per evitare casi e decessi molto gravi.

Vaccinazione rapida

Più della metà degli italiani di età superiore ai 12 anni, 29,4 milioni di persone, hanno ricevuto vaccinazioni e 63,5 milioni di dosi, con una copertura del 30% con una delle due dosi.

Il tasso di vaccinazione è alto in centinaia di centri distribuiti in tutto il Paese Mezzo milione di vaccini giornalieri, sottolineato Generale Francesco Figliolo, che guida la campagna.

Con la diffusione della variante delta e una popolazione molto debole di età superiore ai 60 anni, privilegiando i vaccini, Le infezioni colpiscono principalmente i giovani non affetti.

Le priorità si sono spostate verso i livelli di età dei giovani. Primo Pfizer Ora Moderno (Considerato il miglior vaccino), autorizzato a passare la dose Iniettare tra i 12 ei 17 anni.

Focus sugli adolescenti



Il Gen. Figliulo ha sottolineato che gli sforzi immediati sono concentrati su otto e un milione e mezzo di studenti delle scuole superiori.

L’anno scolastico inizia il 7 settembre e, secondo i militari, il 63% degli studenti ha ricevuto almeno la prima dose.

Un problema serio è che più di 220.000 insegnanti, professori e personale della comunità educativa continuano a essere vaccinati.

Se viene mantenuta la dimensione dei nemici fino all’ago di stoccaggio Il personale scolastico e universitario è allo studio per dichiarare obbligatoria la vaccinazione Per fornire una protezione eccezionale per gli studenti. Altrimenti potrebbero anche perdere il lavoro.

Il governo italiano cerca di vaccinare gli studenti delle scuole superiori. Foto: EFE

Rifiuto della vaccinazione obbligatoria

La questione delle vaccinazioni obbligatorie contro le infezioni continua a svilupparsi Movimenti di attrito e resistenza, Perché i diritti politici alimentano l’insurrezione.

Ad esempio il principe è un leader di estrema destra Matteo SalviniIl leader della Lega, che ha più volte accusato l’ala di centrosinistra del governo, di cui Salvini fa parte, di perseguire il “terrorismo” e di adottare misure eccessive per combattere l’epidemia.

Georgia Meloni, il giovane leader dei Fratelli di destra del Partito italiano, è l’unica forza politica di opposizione a prendere di mira le armi per ragioni che considera attacchi alle libertà individuali nelle lotte in corso con Salvini per la leadership della Distruzione italiana. Costituzione.

Primo ministro Mario Draghi La formazione è stata annunciata a metà di questa settimana Passaporto sanitario, Contiene i vaccini ricevuti da ogni cittadino.

Più di 40 milioni di persone hanno ricevuto il “Certificato Verde” in formato elettronico.

Dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire il passaporto sanitario con l’indicazione del vaccino per mangiare nei bar e ristoranti dell’interno.

Vai anche al cinema, teatro, stadio, palestre, centri culturali e musicali. A settembre verranno emanate regole su treni, navi e aerei a lunga percorrenza.

Parte dei diritti, la maggioranza in Italia, è favorevole al passaporto sanitario, e non condivide gli attacchi di Salvini e Meloni, passando per il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle diverse attività del virus. Piccolo partito di sinistra.

Salvini e Meloni non furono mai vaccinati e mantennero posizioni ambigue per catturare il consenso del movimento “No Vox” che ne stava organizzando di nuovi. Lotte contro il passaporto sanitario.

Dopo aver annunciato il “Certificato verde”, il primo ministro Drake ha lanciato un contrattacco. Ha detto che consigliare agli italiani di non farsi vaccinare era “notizia di morte”.

Le sue parole caddero come una bomba. Venerdì Salvini ha annunciato inaspettatamente di essere vaccinato. L’opinione pubblica lo considerava un fallimento.

Il numero di Tracy ha guadagnato nuovo slancio dalla celebrità e dal suo stretto rapporto con il presidente, Sergio Matterella, Li ha resi il duo politico più popolare.

In due giorni le riserve da vaccinare sono cresciute fino al 200% in alcune regioni.

Il governo ha rafforzato la sua stabilità. Un quotidiano di destra riassume la situazione: “Salvini corre a vaccinarsi, Meloni va in guerra”.

I sondaggi indicano che il giovane leader della Fratellanza italiana ha spiazzato Salvini dal primo posto di consenso per i leader politici. La popolarità del premier Drake e del presidente Matarella, invece, ha superato il 72%.

Roma, giornalista

C.P.