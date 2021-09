Ci saranno dei cambiamenti nel live action de La Sirenetta

Mancano ancora molti anni prima di poter guardare gli eventi dal vivo di Il Sirenetta, ma sono stati rilasciati nuovi dettagli da non perdere.

Dall’annuncio della Sirenetta live-action, i fan del personaggio sono stati ansiosi di sapere cosa farà la Disney con questa storia. Indubbiamente, questo nuovo progetto è iniziato con diversi disaccordi dovuti alla scelta dell’attrice protagonista. Tuttavia, il pubblico ha grandi aspettative per questa nuova versione e vuole conoscere tutti i dettagli al riguardo.

La Disney ha recentemente annunciato che il live action de La Sirenetta non sarà visto fino al 26 maggio 2023. La verità è che c’è ancora molta strada per arrivare a quella data, ma nel frattempo House of the Mouse ha iniziato a rivelare dettagli su la nuova versione dalla storia. In questo modo Alan Menken, l’autore della colonna sonora del film originale, e di grandi film come La bella e la bestia, Aladdin e Enchanted or Tangled, ha rivelato che il remake conterrà quattro brani nuovi e originali.

Sarà affiancato dal compositore Lin-Manuel Miranda, che lavora anche a La Sirenita come produttore esecutivo. “All’inizio, Lin-Manuel Miranda ha faticato a comporre canzoni sulla falsariga di Alan Mencken, ed è stato frustrato per mettersi nei panni di Howard Ashman. Poi abbiamo scritto alcune canzoni con Lynn in cima e per me camminare nei panni di Lin-Manuel Miranda è stato spaventoso , ma abbiamo avuto il tempo. meraviglioso”, Menken ha rivelato in una conversazione con Variety.

Azione dal vivo tanto attesa

Questa è la nuova versione di Sirenetta Regia di Rob Marshall. In termini di casting, è diretto da Haley Bailey, nei panni di Ariel, Jonah Hauer King nei panni del principe Eric, Javier Bardem nei panni di Re Tritone e Melissa McCarthy nei panni di Ursula. Da parte loro, Awkwafina, Jacob Tremblay e Daveed Diggs doppiano rispettivamente Scuttle, Flounder e Sebastián.

Oltre a queste quattro nuove funzionalità, non si sa quali altre differenze avrà la nuova versione con l’originale.