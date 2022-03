‘Ci saranno profondi cambiamenti’: la Serie A dopo l’allontanamento dell’Italia

Redazione intermedia

Italia / 25.03.2022 10:09:23

Il Eliminazione Il ripescaggio camoscio europeo Macedonia Del Nord Colpito Come sempre ItaliaPerchè è Questa è la prima volta che Assura non si qualifica per due Mondiali di fila (2018 e 2022). Questa situazione è di grande preoccupazione per i leader europei, in particolare Responsabile del dovere Di Serie A, Lorenzo Cassinichi Spedizione UN Notizia Dopo l’incidente di giovedì scorso.

Anche se di alto livello Una serieConsiderato uno dei migliori campionati d’Europa La squadra italiana che ha sconfitto la Macedonia ha perso Entra così nel match finale della Ripetizione Europea Cassini crede Il modo per cambiare questa situazione La competizione nazionale deve fare una grande differenza.

“Il La mancanza Da Classificazione Alla fase finale Il mondo È un Fallimento A tutti calcio italiano Questo dovrebbe portare tutti a pensare seriamente Un profondo cambiamento nel nostro sistema“, ha detto il presidente della serie A.J.

“Non abbiamo vinto nulla in Europa dal 2010”

Quanto al campionato italiano, la leggenda Arigo Sachsi, Ha fatto notare che un Il cambiamento è necessarioNon vincono dal 2010 Champions League, Che può attestare una cattiva gestione nel circuito nazionale. Inoltre, ha notato Vogliono sviluppare squadre con stranieriE così via I giovani talenti si bloccano.

“Non abbiamo vinto nulla in Europa dal 2010. Dietro a Campioni Il Intermedio Di Mourinho. Il La nazionale è una fantastica eccezione nel campionato europeo Dovremmo essere tutti grati per questo perché ci ha dato il trofeo che ha vinto con merito e buon gioco. Compriamo stranieri Per i nostri club, e anche I dipartimenti giovanili sono pieni di ragazzi provenienti dall’estero“, ha sottolineato in un’intervista a ‘La Gazzetta Dello Sport’.

Disgustoso