Ci sbagliavamo sul finale di Shiv e Tom

Una settimana dopo la fine SuccessioneNiente sembra più lo stesso. Abbiamo provato di tutto, ma niente funziona. Non stiamo nemmeno cercando un’altra serie per riempire l’enorme vuoto che la storia di Roy ha lasciato nei nostri cuori. Non si tratterà più di sapere chi sarà finalmente il successore di Logan Roy. E ci sentiamo orfani, se quello di cui stiamo parlando è la serie che ti cattura con l’ultimo respiro della sua trama.

Ma ciò non ha impedito alle persone di porre di nuovo quella domanda, specialmente l’ultima volta che abbiamo visto Shiv e Tom allontanarsi verso un futuro incerto. Alcuni hanno visto degli echi in quell’ultimo scatto la laurea Uno dei preferiti del regista Marc Millhaud, tra l’altro, mentre altri hanno visto Chef aprire un possibile fronte futuro per un’altra interpretazione della grande sedia mettendo la mano sopra Tom. Tuttavia, ha spiegato il regista, sceneggiatore ed esperto di teatro Jesse Armstrong diversi chi lo ha visto comemomento di parità“In una relazione molto strana e squilibrata.

“Un’uguaglianza in qualche modo spaventosa e terrificante, ma un’uguaglianza che non c’era prima in questa relazione”, ha detto Armstrong. “Tom è sempre stato sottomesso. Ora ha quello status, ma il suo status è condizionato. Ecco di cosa parlava l’intero episodio.”

Ma mentre Tom sembra essere unto, è, come ha detto Schiff in precedenza, un vestito vuoto. Lucas Mattson ora lo ama, ma potrebbe facilmente sbarazzarsi di lui. Quel gilet pieno delle sue speranze e dei suoi sogni sarebbe improvvisamente scomparso.

“La posizione di Chiff è come tutti i bambini: sicura”, ha detto Armstrong. “È finanziariamente sicura. Ha miliardi di dollari. Ha una fortuna che non può essere diminuita, qualunque cosa accada al mondo. E ha anche un nome che in qualche modo la perseguiterà e la renderà interessante, in un senso. Per un po’, per il resto della sua vita, e questo non può essere portato via da lui.” . mentre il lavoro di Tom potrebbe essere portato via con un solo schiocco delle dita.”

Armstrong ha notato che la mancanza di una stretta di mano nella parte posteriore dell’auto – “una grande stretta di mano secca” – era fuorviante. “In realtà, non è nemmeno un contatto umano. È una specie di due pezzi dalla Cina o qualcosa del genere.”

Tuttavia, l’idea che Schiff rimanesse nell’azienda di famiglia aveva un certo peso su Armstrong. “La situazione può sicuramente essere vista come uno stratagemma intelligente dato che Schiff è ancora in gioco”, ha detto. “Probabilmente avrai quell’idea domani o dopodomani. Ma per me, la serie è finita a questo punto, la storia è finita, e penso che sia finita lì.”