Ci sono già casi di Ómicron in Europa: una nuova variante di Covit-19 in Belgio, Regno Unito, Germania e Italia.

Nonostante le ondate di chiusure aeroportuali per i viaggiatori dal Sudafrica, l’Europa non è stata in grado di impedire che la nuova e pericolosa variante Covit-19 fosse battezzata Omigron dall’Organizzazione mondiale della sanità. A partire da sabato, i casi sono stati identificati Belgio, Inghilterra, Germania e Italia.

Il primo caso riscontrato sul suolo europeo è stato un Una giovane donna non vaccinata in Belgio. Secondo il ministro della sanità pubblica Frank Vandenbrook, I funzionari sanitari l’hanno trovato Lo scorso 22 novembre.

Il paziente ha sviluppato i sintomi undici giorni dopo il viaggio in Egitto attraverso la Turchia E non ha comunicato con persone del Sud Africa, secondo il National Reference Laboratory.

Il Regno Unito, da parte sua, ha annunciato sabato di aver rilevato almeno due casi di una nuova variante di COVID-19., Rilevato per la prima volta in Sudafrica e più contagioso che mai.

Ministro della Salute, Sajid Javed, Notato che Le infezioni sono state identificate nella città di Chelmsford nella contea di Essex, vicino a Londra, ea Nottingham, nell’Inghilterra centrale. E che sono in isolamento. Il ministro ha precisato che i due casi erano “collegati”.

La Germania lo ha confermato I primi due casi del nuovo ceppo Omigron sui passeggeri in arrivo all’aeroporto di Monaco dal SudafricaLo hanno detto i funzionari regionali.

“Due casi sospetti di una nuova variante del virus micron è classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una variante dell’ansia, Confermato in BavieraLo ha detto in una nota il ministero della salute dello stato meridionale.

Sabato anche l’Italia ha confermato di averla rilevata Il primo caso di un nuovo ceppo omigron di Govit-19 a un viaggiatore del Mozambico. “Il paziente e la sua famiglia sono felici SaluteLo ha detto in una nota il National Institutes of Health.

Repubblica Ceca Ha confermato il suo primo caso sabato in un ospedale regionale di Liberec, ha detto Vaclav Ricker. televisione ceca. “Possiamo confermare che il ceppo è confermato”ha detto Ricker.

Primo Ministro ceco, Andrzej Babis ha detto sabato che la donna era volata in Namibia e poi nella Repubblica Ceca via Sud Africa e Dubai. Bobbis ha detto che la donna era stata vaccinata e aveva sintomi lievi della malattia.

Sopra Hollande, 61 passeggeri di due voli atterrati ad Amsterdam da Johannesburg venerdì sono stati positivamente testati e isolati per Covit-19. Isolata, ha affermato la Commissione sanitaria olandese, che è stata considerata sabato sera La nuova variante è “probabilmente” tra quei viaggiatori, Tuttavia, saranno necessarie ulteriori analisi per confermarlo.

Chiusura delle frontiere

Paesi Unione europea (UE) venerdì ha deciso di sospendere i voli verso sette paesi del sud Africa A causa della nuova variante di Govit-19. Di Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Swaziland, Fonti citate.

Inoltre, 27 persone hanno convenuto di essere residenti in Europa da quei paesi e aventi diritto a entrare nell’UE. Soggetto a un periodo di test e isolamento, ha annunciato la presidenza slovena dell’Unione europea.

I paesi dell’UE si sono incontrati dopo il presidente della Commissione europea. Ursula van der Leyen, Ha chiesto la cancellazione di tutti i voli verso i paesi del sud del continente interessati dalla nuova variante. Ha ricordato che gli accordi firmati dall’UE con i produttori di vaccini dovrebbero essere modificati.Subito“Per nuove varianti quando usciranno i loro farmaci.

“Prendiamo molto sul serio la notizia della nuova variante altamente modificata del Covit-19. Sappiamo che le mutazioni possono portare alla comparsa di varianti molto preoccupanti del virus, che potrebbero diffondersi in tutto il mondo in pochi mesi. In Europa è importante agire tutti rapidamente, con decisione e insieme“, Egli ha detto.

“Tutti i voli verso questi paesi (colpiti) dovrebbero essere sospesi fino a quando non avremo compreso appieno i pericoli posti da questa nuova variazione e i viaggiatori di ritorno da queste aree dovrebbero aderire a rigide regole di isolamento.Il presidente tedesco ha sottolineato.

Micron si preoccupa per lui L’alto numero di mutazioni che fornisce, Perché in sole due settimane lo sono Una trentina di persone sono già state identificate con casi confermati non solo in Sudafrica, ma anche nei vicini Botswana, Hong Kong (Cina) e Belgio.

