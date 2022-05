Ciclismo: Giro di Italia per gemelli: Landa-Bilbao, Valverde-Sosa, Nipali-Elpes…

EInizia questo venerdì la 105a edizione del Giro di Italia. Assenza di due ciclisti sloveni, Primoz Roglic e Tadej PogacarOltre a uno Egan Bernal Ancora in via di riscatto che apre ancor di più la rosa dei candidati.

Con il ciclismo modernizzato, le squadre scommetteranno su sempre più opzioni e questa Corsa Rosa sarà una per la coppia. Lo spagnolo principale sarà quello che creeranno Michael Landa e Bello Bilbao al Victorius in Bahrain. Entra qualcuno di Murga con l’intenzione di dare la caccia alla maglia o almeno alla tappa. L’anno scorso sembrava essere il secondo favorito dopo Egan Bernal, ma una caduta al quinto round lo ha lasciato riluttante. Fu allora che entrò in carica Domino Caruso. L’italiano, su una pedana, ha afferrato la regina, il box. Se Michael avesse altri problemi quest’anno, Bello Bilbao sarebbe il secondo proiettile. Di Kornica Viene dopo aver allestito la scena negli Emirati Arabi Uniti e aver calcato il palco a Izulia e nelle Alpi. “Parleremo per vedere qual è il mio ruolo. Mi è chiaro che qualunque cosa faccia, voglio farlo al cento per cento”. L’ho detto a MARCA dopo Boss Vasco.

Come Landa che fin dall’inizio si impegna in classifica generale. “Avere altri colleghi che possono rispondere se fallisci mi dà tranquillità. Questo è qualcosa di cui essere grato”, ha confermato il ciclista, recandosi ieri a Budapest, dove sarà uno dei principali protagonisti della presentazione di oggi. Nella capitale ungherese.

Il titolo della coppia sarà regolare. In Inios Granatieri, Richard Carrabus Ha viaggiato con l’intenzione di rilanciare la maglia rosa che aveva già vinto tre anni prima.

Ma, come seconda spada, ho un Richie Porter Sicuramente qualcuno che sta cercando di dire addio in grande stile a quella che è stata la sua ultima partecipazione. La sua migliore partecipazione fino ad oggi è stata 7a nell’edizione 2010, ma è stata 3a nel tour 2020, dimostrando che, nonostante i suoi 37 anni, è in grado di combattere per i generali australiani.

È dentro Jumbovisma, Se anziano Dumoulin Incapace di catturare la sua versione del 2017 (è finita in rosa) o la versione del 2018, erano 2 e avrebbe avuto un altro proiettile nel foss di Tobias. Anche nel muto. “Se uno dei tre è davvero bravo, lo prenderemo in braccio. Ma inizieranno tutti come corridori in classifica generale e poi vedremo come si comporteranno”, ha detto. ZeemanIl suo direttore.

Protagonista distribuito

In Astana, Miguel Angel Lopez (3 nel 2018) Area con più importanza di un’area Nibali (Vincitore nel 2013 e 2016) sembra aver dimenticato i comandanti dell’anno scorso (18). In Prima l’istruzione, Karthi e il caos Combatterà per la leadership. Se Almeida non risponde, ho intenzione di essere il “Piano B” degli Emirati Arabi Uniti. Come Valverde, il giocatore senior di MovieStar, Aspettando il personaggio di Sosa. Essere il jiro delle migliori coppie.