Ciclo di sinestesia: tocco | spazio di stabilimento telefonico

Il tatto è la porta più inaspettata, il più sottile dei sensi, ma è in grado di trasmettere le sensazioni più intense. Ci sono persone per le quali diventa l’unico modo per raggiungere la realtà, e in queste situazioni estreme rivela la sua piena capacità di coniugazione. Chiunque abbia mai accarezzato una tela capirà come i colori possono essere associati a un tocco, chi si è avvicinato alla storia di Helen Keeler e come è riuscita ad avere una vita piena nonostante fosse sordo-cieca, conosce il potere che si può ottenere. Devi capire il mondo. Tutte queste storie saranno le protagoniste di questa nuova parte di Synesthesia.

Venerdì prossimo, 19 novembre 2021, supereremo l’equatore di questo ciclo con il quarto incontro dedicato al tatto, in cui accompagneremo: Esther Ramon, Poeta, Raquel Camachodrammaturga Giulia MonacoE attrice e sessuologo Arola Bush.

Come sempre, questa sessione sarà moderata dai curatori della mostra “Colore. La scienza dell’invisibile”, Maria Santoyo e Miguel Angel Delgado.

“Street Piece” sul tocco, il progetto audiovisivo in cui il fotografo documenta un’intervista a un personaggio in un contesto specifico, il fotografo si distingue Erica Acek e visitare le strutture di Gastón y Daniela, la centenaria casa tessile spagnola punto di riferimento nel mondo dell’interior design. Lì parleremo con Alejandra Martinez Barona, direttore creativo dell’azienda, Jaime Waconig, presidente del gruppo Gastón y Daniela, storico dell’arte e gallerista Guillermo de Osma.

sessione “senso paradossale” Viaggia attraverso i cinque sensi e la loro distorsione creativa: artisti che dipingono musica, profumieri che associano le fragranze ai ritmi, scienziati che vedono scintillare le equazioni, pasticceri che scoprono sapori di colore inaspettato o psicologi che indagano le intense percezioni del colore che un tocco può causa. Tutto questo ha un posto in Cinque episodi audio che il pubblico può ascoltare dal vivo A orecchio e con altri sensi nella Sala Espacio Fundación Telefónica, oltre a scaricare nel podcast: creazione originale di curioso Cambia il modo in cui viene intesa la radio in diretta.

Per partecipare di persona a ogni incontro, dovrai Prenota il tuo biglietto gratuito nel post corrispondente per quel giorno. Non dimenticare di controllare le nuove regole di accesso. Consentirà l’accesso fino al raggiungimento della piena capacità. Tutte le corrispondenze verranno tradotte in LSE; Se non puoi partecipare di persona, puoi seguirli in diretta sul nostro sito Web e sulle reti con hashtag # sensori_spazio.

Successivamente, gli incontri possono essere goduti sul nostro sitoLibreria multimedialecosì come comenotazione audiosulle principali piattaforme