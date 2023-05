Cile e Giappone firmano un accordo su scienza, tecnologia e innovazione

Il Ministero degli Affari Esteri ha affermato che l’accordo prevede di promuovere progetti di ricerca, scambio di informazioni sul tema e visite di esperti nei due Paesi per lo scambio di buone pratiche.

Hayashi sta visitando il Cile come parte di un tour della regione che ha già incluso Trinidad e Tobago, Barbados e Perù, e si concluderà in Paraguay.

Durante questa giornata è stato ricevuto dal presidente cileno Gabriel Boric al Palacio de la Moneda.

Scopo dell’incontro era rafforzare le relazioni con il Giappone, quarto partner commerciale del Cile e principale investitore asiatico nel Paese sudamericano, si legge in una breve nota della presidenza.

Il cancelliere ha anche incontrato immigrati giapponesi e imprenditori con l’obiettivo di intensificare gli scambi in settori di grande interesse per le aziende nipponiche, come il litio, il rame o l’idrogeno verde.

Secondo Okano Yukiko, portavoce del capo della diplomazia giapponese, il Giappone segue con attenzione la strategia nazionale sul litio annunciata da Borik e spera che le aziende del suo Paese possano contribuire stabilmente al mining.

Il tour si svolge durante l’attuale presidenza del Paese asiatico del G7, ha spiegato la portavoce, e tra i temi trattati anche il Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, la guerra nell’Est Europa e la situazione in Asia.

