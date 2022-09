Ricordando il presidente Salvador Allende e spingendo il lavoro da fare sui diritti umani e sui 1.192 detenuti scomparsi durante la dittatura, domenica il presidente Gabriel Borek ha iniziato una giornata di ricordo e riflessione 49 anni dopo il colpo di stato in Cile.

Lo ha detto il presidente cileno Gabriel Borek durante una procedura al Palazzo La Moneda, nell’ambito di una giornata di ricordo e riflessione a 49 anni dal colpo di stato in Cile.

Ha detto: “49 anni fa, il presidente Salvador Allende ei suoi collaboratori (…) ci hanno dato una lezione storica di lealtà, risultato (e) soprattutto, dignità”.

"Ci ricorda nelle sue ultime parole che sarà sempre con noi e che la sua voce calma risuona ancora oggi", ha aggiunto il presidente, prima di riferirsi alle vittime della dittatura di Augusto Pinochet, secondo Telesur.





Borek ha fatto riferimento ad eventi che segnano la storia del Paese, come il referendum dello scorso fine settimana, in cui il rifiuto è stato imposto in modo schiacciante, che si è concluso con il rigetto della proposta di costituzione preparata dall’estinta convenzione.

In tal senso, ha auspicato la prosecuzione del processo costitutivo, affermando di essere fiducioso che durante il suo mandato il Paese possa avere una nuova Carta della Magna Carta, redatta in un quadro democratico e conforme al quadro istituzionale.

L’11 settembre 1973, l’esercito cileno compì un colpo di stato militare per rovesciare il governo di unità popolare e insediare al potere il generale Augusto Pinochet. Con questo fatto, l’esperimento socialista del governo di unità popolare guidato da Allende fu interrotto dalla forza criminale, il che significò la sua morte e la morte di migliaia di cileni.

Fu pianificato da una sezione della Marina cilena con l’Ufficio dei servizi segreti navali degli Stati Uniti, a cui si unirono in seguito i generali dell’Alto comando delle forze armate e dei carabinieri, guidati dal defunto generale dell’esercito, Augusto Pinochet.

Il colpo di stato militare significherebbe un esperimento senza precedenti e un cupo preludio a ciò che gli Stati Uniti continuano a fare nel resto dell’America Latina fino ad oggi.

Il colpo di stato fu ordinato da Richard M. Nixon e fu prestato da Henry Kissinger. È stato preparato e preparato per altri paesi dell’America Latina dalla School of the Americas, fondata nel 1946 e con sede a Fort Amador e successivamente trasferita a Fort-Gullik nel 1949, nella Zona del Canale di Panama e dal 1963 sotto il Comando meridionale dell’esercito americano.

Ufficiali e sottufficiali degli eserciti della maggior parte dei paesi dell’America Latina sono passati attraverso le loro aule. Ha consentito l’addestramento ideologico e militare di oltre 45.000 ufficiali provenienti da 22 paesi dell’America Latina, in particolare dove il sabotaggio era considerato di prima classe, in particolare Brasile, Uruguay, Argentina, Cile, Bolivia e Paraguay. Tra i suoi studenti c’erano i generali golpisti Viola e Jorge Rafael Videla (Argentina), Anastasio Somoza (Nicaragua), Augusto Pinochet (Cile), Alfredo Stroessner (Paraguay), Hugo Banzer (Bolivia), Melgar Castro (Honduras) e Carlos Humberto Romero ( Salvatore).

