CIMEX nega la vendita di carburante in dollari alle stazioni di servizio cubane

Il CIMEX AZIENDA GOVERNATIVA Ha smentito “la notizia circolata sui social in merito marketing irritabile in valuta liberamente convertibile (MLC) In vigore da lunedì 1 novembre.

“Questa notizia è falsa. Informiamo i nostri clienti a riguardo Fuel mantiene la sua commercializzazione in CUP attraverso vari mezzi di pagamento attualiLo ha detto l’ente sotto il controllo del conglomerato militare GAESA in una breve nota ribadita dal sito ufficiale. Cubadibattito.

Nei commenti sulle informazioni dei media statali sul suo sito web account FacebookIbis Maria Lage ha scritto: “Ma Di che carburante parli CEMEXquali non ce ne sono? Il povero giornalista che questa settimana non è uscito di casa e non lo sapeva Liste d’attesa di tre ore da CUPET“.

Per Alexce Torres: “Alla fine non importa perché non c’è più benzina”.

Altri utenti hanno ritenuto che non si sarebbe fatta sfuggire la vendita di benzina in dollari, visto che il cibo e un gran numero di articoli sono già venduti in quella valuta in specifici negozi aperti dal governo.

Bilkis Cruz Moreno ha aggiunto:L’acquisto di benzina a Puta è la storia dell’invenzione delle obbligazioni. Com’è difficile rendere la vita a un cubano!“

Denuncia per “molestie sulle carte carburante in valuta nazionale”

D’altra parte, CEMEX ha ammesso di “ricevere da diversi clienti Reclami o dubbi su inconvenienti con le carte carburante in valuta nazionalePoi ha spiegato cosa I suoi centri servizi operano su diversi metodi di pagamento elettronico.

“Il Smart card prepagate, emesse da FINCIMEX Fondamentalmente per il settore statale, fungono da portafoglio, e all’interno del chip contiene una somma di denaro a seconda del carburante o del servizio abilitato. Questi, quando attraversi i Punti Vendita (POS), ti consentono di controllare i tuoi saldi disponibili e fornire servizi di riempimento delle cisterne.

a differenza di, Nastro magnetico o carte bancarie non raggiungono il servizio di ricarica, non consentendo alle banche emittenti di fare riferimento ai saldi dei conti su cui stanno lavorando, cosa che CEMEX ha fornito “per la sicurezza e la discrezione dei sistemi bancari dei propri clienti”.

Secondo l’ente, queste carte “hanno il vantaggio di aumentare l’affidabilità e l’immediatezza dei servizi, ridurre l’uso del contante, trasferire depositi e trattare con le banche che cercano di dividere grandi importi per i resi”.

Ha detto che “ci sono effetti collaterali in pochissimi casi Il decadimento delle comunicazioni tra punti vendita e banche emittenti carteDove sono i depositi finanziari, o tra i punti vendita e i fornitori che effettuano i depositi”.

Ha aggiunto che nel tentativo di ridurre questi problemi”Applicazioni abilitate nei sistemi attivi e abbiamo lavorato con ETECSA per migliorare la connettività e la larghezza di bandaOve possibile, secondo quanto attualmente disponibile”.

“Per riempire gli armadietti con strip card o tessere prepagate usa e getta, è necessario Quantità stimate di carburante per riempire i serbatoi della tua autoSe i loro volumi vengono superati, devono essere restituiti alle stesse carte e importi in contanti equivalenti ai litri raccolti che non erano idonei.

“Quando le comunicazioni tra centri servizi e banche emittenti sono interessate e non possono essere risolte, i clienti devono recarsi presso le sedi FINCIMEX più vicine nei diversi territori, per gestire i propri resi.“, ha sottolineato.

Ma ha detto che quanto sopra “non giustifica che alcuni lavoratori nei centri di servizio non padroneggino appieno queste alternative o non consiglino adeguatamente i clienti di fronte a queste o altre difficoltà”.

Tra questi “chiarimenti”, FINCIMEX ha riferito che sabato mattina si è verificato un malfunzionamento nelle apparecchiature preposte a garantire l’accettazione delle carte a banda magnetica sulla rete commerciale nazionale..

“A causa del suddetto inconveniente Il servizio di pagamento con carta tramite POS è stato sospeso fino alle 12:34 in cui è stata ricreata la piattaforma.

“Dal momento dell’impatto alle 5:20, è stato attivato il piano di emergenza previsto per questi incidenti ed è stato determinato che La causa delle fluttuazioni della tensione di guasto nel centro di elaborazione delle carte in FINCIMEX“, anno Domini.

Infine, ha osservato che un team multidisciplinare sta attualmente identificando le misure da adottare per evitare ulteriori danni di questa natura e ha chiesto “scuse con i residenti per il disagio causato”.