Cina e Kazakistan lanciano nuovi progetti di connettività per rafforzare la cooperazione bilaterale e regionale

(Xinhua/Yin Boguo, Zhai Jianlan)

ASTANA, 4 luglio 2019 (Xinhua) — In un passo importante per migliorare la connettività e la cooperazione, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev hanno partecipato mercoledì alla cerimonia di apertura del progetto di trasporto e di diversi centri di scambio culturale.

Questi progetti, che mirano ad espandere la connettività bilaterale e regionale, evidenziano l’impegno dei due paesi nel rafforzare le relazioni e ricordano l’illustre storia della regione come crocevia di commercio e cultura.

Nuova via di trasporto terrestre per ampliare le comunicazioni

Secondo le stime del World Economic Forum, il 90% delle merci scambiate a livello globale vengono spedite via mare. Tuttavia, i paesi senza sbocco sul mare non hanno la possibilità di scegliere questa forma di commercio meno costosa.

Essendo il paese senza sbocco sul mare più grande del mondo, il Kazakistan ha trasceso i suoi confini geografici sviluppando in modo completo la sua rete di trasporti. Un aspetto cruciale per diventare un Paese “connesso alla terraferma” è la cooperazione con la Cina sulla Belt and Road.

Mercoledì i due capi di Stato hanno presieduto la cerimonia di inaugurazione di una via di trasporto terrestre tramite collegamento video verso un porto sul Mar Caspio, che aumenterà gli sforzi del Kazakistan per migliorare la propria connettività.

Sebbene il Mar Caspio sia chiamato “mare”, è il più grande specchio d’acqua interno del mondo, circondato da Kazakistan, Russia, Turkmenistan, Iran e Azerbaigian. Negli ultimi anni, il Kazakistan ha modernizzato i suoi porti, che costituiscono componenti essenziali della rotta di trasporto internazionale transcaspica (TITR).

Il progetto TITR inizia nel porto cinese di Lianyungang e attraversa il Kazakistan, il Mar Caspio, l’Azerbaigian, la Georgia e i paesi europei. Gaidar Abdukarimov, segretario generale dell’Associazione internazionale TITR, ha sottolineato che la strada è diventata un’arteria vitale per il trasporto di merci dal sud-est asiatico e dalla Cina verso l’Europa.

Prima che i camion cinesi debuttassero mercoledì utilizzando la via di trasporto terrestre per raggiungere il Mar Caspio, i treni merci sino-europei provenienti dalla Cina che attraversavano il Mar Caspio avevano già operato regolarmente per due anni.

Ora è stata creata una rete multidimensionale che integra il trasporto stradale, ferroviario, aereo e tramite condutture.

Osservando che nel settembre 2013 in Kazakistan, Xi ha proposto per la prima volta la Belt and Road Initiative, una componente chiave della Belt and Road Initiative, Abdul Karimov ha dichiarato: “Ciò ci ha molto ispirato e noi siamo una parte importante della Belt and Road. ” “Iniziativa stradale”.

Ha affermato che dopo oltre un decennio di sviluppo, la Belt and Road Initiative ha dimostrato la sua fattibilità e ha influenzato notevolmente lo sviluppo della Belt and Road Initiative.

Più centri di scambio culturale per relazioni migliori

Parallelamente allo sviluppo delle infrastrutture, mercoledì Cina e Kazakistan hanno ampliato la “connettività morbida” attraverso nuovi progetti culturali ed educativi.

Oltre ad aver presenziato alla cerimonia di apertura del Centro Culturale Cinese ad Astana e del Centro Culturale Kazako a Pechino, i due capi di Stato hanno anche presentato il campus kazako dell’Università di Lingua e Cultura di Pechino (ULCB) ad Astana.

Notando che Tokayev ha insegnato cinese all’ULCB dal 1983 al 1984, il presidente dell’ULCB Duan Ping ha descritto il leader kazako come un “ambasciatore del marchio per l’insegnamento della lingua e della cultura cinese all’ULCB”.

Duan ha detto che lo scorso ottobre, quando Tokayev ha visitato la sua università cinese, il presidente ha espresso ancora una volta il suo “sincero amore per il popolo cinese”, aggiungendo che durante quella visita Tokayev ha sostenuto la proposta di istituire un campus universitario in Kazakistan.

Secondo Duan, il campus kazako riceverà il primo gruppo di 100 studenti il ​​prossimo settembre, e il nuovo campus prevede di aumentare la sua capacità a 800 studenti nei prossimi cinque anni, per servire l’intera regione dell’Asia centrale.

L’interesse per la nuova scuola era alto e furono sollevate molte domande. Per questi nuovi studenti, che saranno i “neo-laureati” di Tokayev, Duan ha questo messaggio: speriamo che qui studino con successo, facciano buoni amici, imparino bene la lingua e la cultura cinese e diventino ponti di scambio e apprendimento reciproco tra le civiltà. . “.

A causa dell’esteso confine comune e della profonda partnership tra Cina e Kazakistan, soprattutto nel campo dei trasporti e della logistica, in Kazakistan c’è una domanda in rapida crescita di professionisti che parlino fluentemente la lingua cinese, ha affermato Ersalev Sirik Aztayevich, rettore dell’Università Internazionale di Astana . Il campus ULCB si trova in Kazakistan.

Il nuovo campus si concentrerà sulla formazione di interpreti kazako-cinesi di alto livello, con l’intenzione di espanderlo per formare traduttori multilingue per l’intera regione dell’Asia centrale, ha affermato, aggiungendo che la richiesta del Kazakistan di professionisti altamente qualificati che parlino fluentemente cinese è cruciale. Cresce rapidamente.

Sottolineando che i giovani sono gli eredi dell’amicizia tra Cina e Kazakistan di generazione in generazione, Xi, nel suo incontro con Tokayev mercoledì, ha invitato i due paesi a sfruttare appieno il ruolo dei centri culturali e dei campus linguistici di Pechino in Kazakistan. E l’Università della Cultura.

Xi ha esortato queste istituzioni a promuovere gli scambi culturali e la comprensione reciproca tra i due popoli, in particolare le generazioni più giovani, e a rafforzare il sostegno pubblico alla cooperazione globale tra i due paesi.

L’impegno della Cina per la connettività regionale

Xi è arrivato in Kazakistan martedì per una visita di Stato e per partecipare alla 24esima riunione del Consiglio dei capi di Stato dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

“La visita del presidente Xi ad Astana per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è di grande importanza e impatto perché evidenzia l’impegno della Cina nella cooperazione regionale”, ha affermato Gulnar Cheemergenova, direttore del Centro per gli studi cinesi in Kazakistan.

Ha aggiunto che la visita “lavora per espandere le relazioni diplomatiche, rafforzare la cooperazione economica e rafforzare l’unità e l’efficacia dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai”.

“La presenza del presidente Xi al vertice evidenzia il ruolo di leadership della Cina e la sua visione per una regione più interconnessa e prospera”, ha affermato.

L’impegno della Cina per espandere la connettività si estende oltre le sue relazioni bilaterali con il Kazakistan. Nell’ambito della Belt and Road Initiative, la Cina sta guidando vari progetti infrastrutturali in tutta l’Asia centrale per una cooperazione vantaggiosa per tutti e una prosperità comune per l’intera regione.

Un chiaro esempio di ciò è l’accordo raggiunto all’inizio di giugno sulla costruzione della ferrovia tra Cina, Kirghizistan e Uzbekistan. Una volta completata, questa ferrovia ridurrà significativamente il tempo necessario per trasportare i prodotti dall’Asia centrale ai principali mercati globali. Faciliterà inoltre l’integrazione dell’Asia centrale nelle catene industriali e di fornitura globali, promuovendo lo sviluppo regionale.

(Xinhua/Pang Xingli)