Cina: Protesta contro la visita di Taiwan ai funerali di Shinzo Abe in Giappone – Asia – Internazionale

La Cina ha presentato una protesta diplomatica con il Giappone per la visita di un alto funzionario taiwanese in lutto per la morte del suo ex leader, ma si è astenuta dal pungere normalmente dopo tali contatti.

“In seguito alla morte improvvisa e sfortunata dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, le autorità di Taiwan hanno approfittato della manipolazione politica”, ha detto martedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in una regolare conferenza stampa a Pechino, riferendosi alla visita del vicepresidente William Lai.

“Le macchinazioni politiche di Taiwan non potranno mai avere successo”, ha detto Wang, aggiungendo che la Cina ha fatto “severe proteste” ai diplomatici giapponesi e “ha chiarito la nostra posizione”.

Pechino critica spesso i paesi per la loro interazione con Taiwan, dicendo che equivale a ingerenza nei suoi affari interni. E pretendere che rispettino il principio della Cina unica

relazioni informali

L’ex primo ministro Shinzo Abe.

Dopo che Abe e il presidente taiwanese Tsai Ing-wen hanno ricevuto una telefonata a marzo, Wang ha attaccato il Giappone per la sua storia di potenza coloniale, dicendo che era responsabile di “gravi crimini storici e debiti con il popolo cinese”.

Il funerale di Abe si tenne in Giappone, dove il suo successore fece rivivere la sua agenda.

La Cina in precedenza ha preso provvedimenti per frenare le voci nazionaliste arrabbiate con Abe per il suo sostegno a Taiwan. “È ora di mettere da parte le dispute politiche”, ha detto Hu Xijin, ex editore del Global Times del Partito Comunista, alle persone che esultano per l’assassinio di Abe sui social media.

Lai è il più alto funzionario taiwanese che viaggia in Giappone da decenni, anche se il ministero degli Esteri di Taipei ha affermato di essere in un “viaggio personale”.

Ha visitato la casa della famiglia Abe a Tokyo, accompagnato da Frank Hsieh, rappresentante di Taiwan in Giappone.

scrittura internazionale

*Con i dati di Bloomberg*

