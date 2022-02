Cindy Crawford celebra la vita con una riflessione appassionata in occasione del suo 56° compleanno

Cindy Crawford, una delle modelle più hot degli ultimi tre decenni, ha compiuto 56 anni e ha voluto festeggiare il suo compleanno con tutti i suoi fan sui social network. La modella ha caricato alcune foto di quello che ha fatto il giorno del suo compleanno e ha colto l’occasione per riflettere sulla maturità dal punto di vista della sua esperienza di vita.

L’americana ha voluto i suoi più di 6 milioni di follower su Instagram per ringraziarla delle congratulazioni e dei segni di affetto che le hanno inviato. Per fare questo, Crawford ha caricato due foto davanti a una torta con candele dorate e un diamante. Nelle immagini puoi vedere anche altri componenti di una buona festa di compleanno come coriandoli metallici di diverse dimensioni o una fotografia decorata con palloncini e uno sfondo molto luminoso.

Cindy Crawford ha 56 anni Instagram / @cindycrawford

Il giorno prima, Cindy Crawford ha condiviso su Instagram una sua foto di quando era piccola con uno chignon e una piccola riflessione su cosa significasse per lei la vita. A 56 anni, la top model si è guardata indietro e ha pensato a cosa avrebbe raccontato alla giovane Cindy della vita. “Le direi di essere più gentile con se stessa e di trattarsi come tratta i suoi amici. Le direi che tutti si innervosiscono in nuove situazioni e a volte devi solo fingere finché non ce la fai”, ha esordito la modella sms.

Crawford ha continuato dicendo che il suo passato “le avrebbe detto di non aver paura di ingannare te stesso – ballando, cantando, ecc. – anche se non sei bravo in questo. Ridere più che puoi. Rendila vulnerabile. Perché lei rischia di essere se stessa con le persone che ama, ne vale la pena. Sii grato. Spero che continui a crescere, imparare e cambiare se stesso”, ha scritto l’americano. La modella ha concluso la sua riflessione con la conclusione che alla fine, qualunque cosa accada: “La vita è una benedizione!”

Cindy Crawford da piccola Instagram / @cindycrawford

Cindy Crawford è ancora stupita dalla sua personalità sui social media che una camicetta nera con cinture e scollo a V sia sufficiente per far andare avanti la modella. Inoltre, attraverso una foto di lei che indossa un costume da bagno e sandali con tacco alto, ha mostrato che a 56 anni è più brava che mai.

La sua buona forma non è passata inosservata tra i suoi seguaci e i suoi amici o familiari più cari. “Segnale di buon compleanno”, gli scrisse Alessandra Ambrosio. Da parte sua, Helena Christensen le ha augurato il meglio dei compleanni e Christy Turlington ha scritto molti cuori per esprimere l’amore che prova per la top model.

Kaia Gerber e Cindy Crawford sul red carpet degli InStyle Awards di Los Angeles Giordano Strauss

Sua figlia Kaia Gerber era tra le persone che volevano congratularsi con lui per il suo compleanno. L’attrice e modella americana ha voluto ricordarle quanto la apprezzasse e la ammirasse. Kaia Gerber ha scritto sui suoi social network con una foto di sua madre: “Congratulazioni, mamma. Perché si festeggia ogni giorno perché un giorno dell’anno non sarà mai abbastanza. Il mio eroe è per sempre. Ti amo”.