Cinema Tropical ha rivelato la sua lista dei migliori film dell’anno

Cinema Tropical, la principale organizzazione senza scopo di lucro che presenta il cinema latinoamericano negli Stati Uniti, è orgogliosa di annunciare la sua selezione annuale dei migliori film dell’anno, tra cui 25 film provenienti da 12 diversi paesi dell’America Latina, più cinque film latinoamericani dagli Stati Uniti— tutti gestiti da donne.

Con produzioni provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Stati Uniti, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Venezuela, i film selezionati in questa lista concorreranno alla 13a edizione dei Tropical Film Awards.

I vincitori del premio per il miglior film, il miglior regista, la migliore opera prima e il miglior film latino negli Stati Uniti saranno annunciati in un evento giovedì 12 gennaio 2023 presso il Film Center del Lincoln Center di New York City.

La giuria del concorso latinoamericano è composta dalla programmatrice Cecilia Barionuevo, ex direttrice artistica del Mar del Plata Film Festival. Andrea Picard, curatore del Toronto Film Festival (TIFF); Jose Rodriguez, programmatore al Tribeca Film Festival; e il regista cileno Dominga Sotomayor (Troppo tardi per morire giovani).

Direttore Rodrigo Reyes (499E il Sansone ed io); Ximena Amescua, direttrice del programma artistico presso Firelight Media; La programmatrice e produttrice di film Virginia Westover sarà responsabile della selezione del miglior film latinoamericano negli Stati Uniti.

Tutti i film selezionati hanno una durata minima di 60 minuti e sono usciti tra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2021. I film usciti dopo il 1° maggio di quest’anno saranno presi in considerazione per la selezione 2023.

Elenco dei migliori film latinoamericani dell’anno da Cinema Tropical:

(in ordine alfabetico)

1. Piccolo bouquet d’amore Di Gaston Solnicki, Argentina/Austria

2. Alice Di Nicholas Van Himelrick e Claire Weiskopf, Colombia/Cile/Romania

3. protezione Di Simon Mesa Soto, Colombia/Svezia/Qatar

quattro. potere Di Lorenzo Vegas, Venezuela/Messico/USA

5. Chiara sola Di Natalie Alvarez Messin, Costa Rica/Svezia/Belgio/Germania/Francia

6. tutte Di Gian Cassini, Messico

7. Di tutte le cose che dovresti sapere Di Sofia Velazquez, Perù

8. due stagioni Inserito da Juan Pablo Gonzalez, Messico

9. emi De Paz Encina, Paraguay/Germania/Argentina/Paesi Bassi/Francia/USA

10. Medioevo Scritto da Alejo Mogiliansky e Luciana Acuña, Argentina

Undici. La grande mossa Di Ciro Rosso, Bolivia/Francia/Qatar/Svizzera

12. Gesù Lopez Di Maximiliano Schonfeld, Argentina/Francia

13. mantello di gemme Scritto da Natalia López Gallardo, Messico/Argentina

14. Marinhero das Montanhas Scritto da Karim Ainouz, Brasile/Francia

quindici. Madre di Marte Di Gabriel Martins, Brasile

16. Mato Secco a Chamas Scritto da Joanna Pimenta e Adderley Quiros, Brasile

17 mEdusa Scritto da Anita Rocha da Silveira, Brasile

18. Sognando ad occhi aperti i miei fratelli Di Claudia Huaequimela, Cile

19. notte di fuoco Di Tatiana Huizo, Messico/Germania/Brasile/Qatar

venti. Per la tua tranquillitàCrea il tuo museo di Ana Endara Myslov e Pilar Moreno, Panama

Ventuno. Il silenzio della talpa Di Anais Taracena, Guatemala

22. Tre tigri tristi Di Gustavo Vinagre, Brasile

23. Utama Di Alejandro Luisa Gresi, Bolivia/Uruguay/Francia

24. La mucca che cantava una canzone per il futuro Scritto da Francesca Alegria, Cile/Francia

25. Io e i mostri Di Nico Manzano, Venezuela

La lista di Cinema Tropical dei migliori film latinoamericani dell’anno:

(in ordine alfabetico)

1. Egli beve di Rebecca Hunt

2. Bellezza silenziosa / Bellezza silenziosa Di Jasmine Mara Lopez

3. Cosa ci lasciamo alle spalle / Cosa ci lasciamo alle spalle di Eliana Sosa

quattro. amabile di Isabel Castro

5. su spacco Scritto da Maya Cueva e Leah Gallant