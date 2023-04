Cinquant’anni dopo la sua morte, Pablo Picasso è ancora una passione per i fan

Pablo Picasso è stato il creatore del cubismo con Georges Braque (AFP)

Mezzo secolo dopo la sua morte, Pablo Picasso (1881-1973) affascina ancora il pubblico e vende arte a prezzi milionari, nonostante le polemiche sul suo rapporto con le donne. “La forza distruttiva delle opere di Picasso, la sua invenzione duratura, il modo in cui ha attraversato tutte le grandi correnti della modernità, la sperimentazione di oltre 80 anni, il suo desiderio di attrarre e provocare… tutto questo non ha eguali”, riassume. Bernard Blisteinex direttore di Centro Pompidou da Parigi.

artista Morì l’8 aprile 1973 a Mougins, in Costa Azzurra, all’età di 91 anni. Alla sua morte, il primo catalogo delle opere, completato nel 1978, conteneva ben 33 volumi e oltre 16.000 immagini. Ma il numero reale delle opere, dai dipinti alla scultura, passando per incisioni o ceramiche, potrebbe essere molto più alto. Picasso è ancora un artista che vende molto, ea caro prezzo.

Potresti essere interessato: Boemia, miseria e umorismo: le avventure di Picasso e dei suoi amici deliranti

Villette au Bateau, Maia (1938), un ritratto di una delle figlie di Picasso, è stata venduta all’asta per oltre 18 milioni di sterline.

Numero uno sul mercato

Nel 2021 si è classificata al primo posto nel mercato dell’arte, vendendo quasi 3.500 pezzi per 671 milioni di dollari, mentre l’anno scorso è scesa a “solo” 494 milioni di dollari, secondo l’ultimo rapporto annuale sul mercato dell’azienda francese. Prezzo d’arte. I musei di tutto il mondo, in particolare in Francia e Spagna, hanno organizzato circa 50 mostre dell’artista malgascio.

Lui Museo Picasso di Barcellona Quasi 120.000 visitatori si sono registrati per la sua ultima mostra sul rapporto tra Picasso e il suo gallerista Daniel Henry KahnweilerGrande successo anche per l’attuale grande retrospettiva dell’artista al Museo parigino, organizzata sotto la direzione artistica del designer britannico Paul Smith.

Gli anni passano, ma il pubblico non si stanca, ammette il direttore del Museo Picasso di Barcellona, Emanuele Guigone. “SÌ “Hai mancato il colpo” Con una mostra di Picasso, sai che puoi organizzare un’altra mostra il giorno dopo, con uno sguardo nuovo e nuove prospettive “, spiega. Ammette che non è successo niente con molti altri artisti.

Quest’anno ci saranno mostre e omaggi a Picasso in tutto il mondo

Il grande luminare

“Sono affascinato dal numero di curatori, storici e studiosi che continuano a cercare angoli di studio con insaziabile curiosità. Picasso divora tutto, e sembra che abbiamo ancora fame!” Olivier Widmayer PicassoNipote dell’artista.

Gli addetti ai lavori non temono nemmeno le polemiche scatenate dal movimento “#Metoo” sul rapporto turbolento dell’artista con le donne che ha conquistato, che lo hanno ispirato o quelle che ha abbandonato.

“Dobbiamo smetterla di parlare di donne che hanno vissuto la loro vita come se lo fossero “Lui pensa”; Alcuni si sono suicidati, altri sono impazziti. L’unico che se l’è cavata bene è stato Françoise Gilotl’unico che ha rinunciato”, spiega Emilia BovardEx curatore del Museo Picasso di Parigi.

Picasso ha iniziato a dipingere all’età di otto anni, dopo aver assistito a una corrida (Foto: Courtesy Everett Collection)



Il rapporto di Picasso con le donne, che lo scorso anno ha suscitato accesi dibattiti in Francia, sarà oggetto di una mostra presso Museo di Brooklyn New York inizia in estate. Bovard stima: “Lontano dalla sua virilità, Picasso era una persona ossessionata dalle cose, dagli esseri, e li possiede con sentimenti di agonia, sofferenza e dolore”.

Il pittore non ha lasciato scritti su ciò in cui credeva in relazione alle donne, così come la sua appartenenza politica legata al comunismo è meno radicale di quanto possa sembrare, spiega. Hugh Eikenautore dell’ultimo libro La guerra di Picasso Aggiunge: “Lavora come GuernicaQuella che divenne la grande pittura pacifista del Novecento, fu un’innovazione radicale a molti livelli, anche per Picasso.

Picasso ha trasgredito ma Picasso è stato attento nel dare spiegazioni. Un artista completo che vuole capovolgere la storia dell’arte, ma anche amante del denaro e della celebrità. Questo ricordo dovrebbe segnare “l’inizio di un sano processo” di rivisitazione di questo artista che, a suo avviso, “ha incarnato un impegno artistico tuttora dibattuto”. Emilia Bovard.

Fonte: Agence France-Presse

Continuare a leggere

A 50 anni dalla morte di Picasso, 5 mostre celebrano la sua vita

Rogelio López Cuenca: “Picasso Composto”

Da Picasso a Van Gogh, nessuno è al sicuro: 5 attacchi ambientali a grandi opere d’arte