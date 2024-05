Cinque anni della Biblioteca delle Arti: uno spazio di incontro, gestione ed esperienze culturali | Cultura | divertimento

Nel centro di Guayaquil, nelle vie Pichincha e Aguirre, si trova un maestoso edificio al cui interno si trovano archivi, libri, conoscenze e una comunità che ogni giorno dà un valore speciale a questo luogo. Stiamo parlando di Biblioteca delle arti, Che ha aperto i battenti cinque anni fa (16 gennaio 2019) nella vecchia Banca del Sconto.

Olga del Pilar López, Il Vicepresidente dell’Università degli studi post-laurea e della ricerca artistica ritiene che attraverso la presenza e la gestione della biblioteca si favorisca l’accesso alla giustizia sociale. “Per me la biblioteca è una conquista sul piano dei diritti e della giustizia sociale (…). “Sono spazi dinamici con molte possibilità, molto accoglienti, affinché le persone possano avere libero accesso alla conoscenza che non viene insegnata nelle scuole”. passaggio.

Spazio per riunioni

Biblioteca dell’Università delle Arti.

Lopez sottolinea che la biblioteca ha un concetto sensibile che fa sentire le persone benvenute ogni volta che vanno. “La biblioteca non è solo libri, intorno al libro c’è una connessione sociale, è un incontro con l’altro, è un sapere condiviso, che è ciò che dobbiamo promuovere in questi spazi”. Lui dice.

Bradley Hilgert Il Prorettore Accademico dell’Università la vede come una “società della conoscenza” e sottolinea in particolare il programma in corso della Camera Laria. “È uno spazio che continuerà ad espandersi.”

Soraya Campos, Direttore della biblioteca dal 2019, descrive questo luogo come la sua casa, dove le persone sono sempre invitate a leggere un libro o godersi una delle sue attività culturali. L’anno scorso hanno avuto circa 50.000 visite.

Tra i progetti futuri della biblioteca è interessante notare che mira a fornire spazi adatti a tutti i tipi di pubblico. “Al primo piano prevediamo di creare una sala inclusiva, dotata di attrezzature per persone con disabilità uditive e visive. Inoltre, si stanno facendo sforzi per rendere i nostri computer più accessibili.con Programmazione “Per i non vedenti, una tastiera Braille”, dice.

Mentre per la sala La Ría si prevede di creare una biblioteca per bambini da 1 a 4 anni, oltre a uno spazio per la robotica.

Rivista Shahada

La rivista ’10 anni di produzione del sapere nelle arti’, edita dal Dipartimento di Comunicazione dell’Università delle Arti. Foto: Francisco Ferne Peralta

Nell’ambito della giornata letteraria Lanfor aperto, Qualche settimana fa è stato celebrato il quinto anniversario della biblioteca, onorando le persone che hanno contribuito alla biblioteca e presentando la rivista/libro. 10 anni di produzione di conoscenza nelle arti, Si è tenuto per celebrare il primo decennio dell’Università delle Arti.

Le sue 250 pagine evitano completamente la noiosa responsabilità, ma piuttosto presentano al lettore un libro di testimonianze ricco di storie ed esperienze, che rivelano il lato umano dell’istituzione.

Quest’opera con copertina rigida è divisa in cinque temi: il recupero degli edifici storici e il loro nuovo significato, la formazione artistica di alta qualità, le arti producono conoscenza, i legami con la società e gli effetti della pandemia.

Tra i testi che spiccano c’è il cosiddetto Il centro di Guayaquil, attraversato da UArtes, Scritto da Tione Mariduena, Melina Soriano e Carmen Cortez, racchiude le voci di chi lavora in biblioteca e all’università. Le loro testimonianze mostrano quanto siano grati per l’esistenza di queste istituzioni che hanno ridato vita e attività a questo settore. (Io)