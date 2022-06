Cinque chiavi che devi conoscere per iniziare venerdì

Bloomberg – I datori di lavoro americani potrebbero entrare in una fase più attenta nelle decisioni che prendono quando assumono e pagano i dipendenti. Il rapporto sull’occupazione di oggi dovrebbe mostrare che l’economia ha aggiunto circa 325.000 posti di lavoro a maggio. Sebbene questo numero sia ancora in buona salute, è il più basso in un anno. Il rapporto ADP di giovedì ha mostrato che le aziende statunitensi hanno aggiunto il minor numero di posti di lavoro a maggio dall’inizio della ripresa dalla pandemia di Covid-19, indicando che i datori di lavoro stanno lottando per assumere e trattenere i lavoratori.

Lavori in Tesla

Elon Musk, CEO di Tesla Inc. , l’azienda ha bisogno di ridurre il personale di circa il 10%, rilevando che ha “una brutta sensazione per lo stato dell’economia”, secondo un’e-mail interna da lui vista. Reuters. L’azienda impiega circa 99.290 persone a livello globale, quindi è probabile che 10.000 persone perderanno il lavoro. Viene dopo che Musk ha esortato tutti i dirigenti del produttore di auto elettriche a tornare in ufficio, dicendo nelle e-mail dei dipendenti che “i dipendenti dovrebbero trascorrere almeno 40 ore in ufficio a settimana”. Le azioni Tesla sono scese del 3,7% nel trading pre-mercato a New York.

Più olio

L’OPEC+ ha accettato di aumentare più rapidamente la propria produzione nei mesi estivi, gesto di conciliazione con gli Stati Uniti, ma, nonostante ciò, mantiene ancora la Russia al centro dell’organizzazione. Un leggero aumento dell’offerta, che raggiunge solo lo 0,4% della domanda mondiale nei mesi di luglio e agosto, potrebbe allentare la tensione dei mercati. Ma lascia senza risposta la domanda se gli Stati Uniti possano fare dell’Arabia Saudita un alleato nella loro campagna per isolare economicamente la Russia.

Le azioni scendono

I futures sulle azioni statunitensi sono stati scambiati al ribasso dopo le notizie di Tesla. I contratti del Nasdaq 100, dove Musk è tra i maggiori componenti dell’indice, sono scesi dello 0,5%. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,3%. Lo Stoxx 600 europeo è stato più alto, con le aziende chimiche e di consumo che hanno condotto progressi modesti. indice del dollaro da Bloomberg Si è stabilizzato dopo le perdite subite la scorsa notte, mentre il commercio di oro, petrolio e bitcoin è diminuito.

Oggi anche…

Non c’è molto da guardare oltre il rapporto sul libro paga, ed è improbabile che i numeri finali del PMI, previsti per le 9:45, spostino gli aghi. Anche i rapporti sugli utili aziendali sono pochissimi. I mercati del Regno Unito sono chiusi.

