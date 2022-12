Cinque cose che gli astronauti non possono mangiare nello spazio: FireWire

Gli astronauti devono seguire una serie di rigide linee guida quando viaggiano nello spazio. Dall’ovvio, come non togliersi il casco durante una passeggiata nello spazio, al non così ovvio, Come non mangiare nessuna delle cinque cose proibite al di fuori della Terra.

Non ha nulla a che vedere con il fatto che i negozi sulla luna non vendono questi alimenti e bevande, sappiamo tutti che non abbiamo mercati nello spazio disponibile, ma ognuno di questi cinque prodotti, secondo il rapporto pubblicato sul sito . Da informatico oggihanno le loro ragioni per non poter essere consumate in orbita.

pane

Il pane, per così dire, si spezza in piccoli pezzi che, se cotti in un ambiente senza peso, possono essere risucchiati nella presa d’aria, rimanere bloccati e accendere un fuoco.. Possono penetrare in apparecchiature costose e causare un cortocircuito.

pane (Unsplash)

alcool

La NASA vieta di bere alcolici nello spazio Per prevenire emergenze mediche, rutti adesivi e sviluppare una politica di responsabilità. È interessante notare che gli esploratori spaziali russi hanno una lunga storia di consumo di quantità limitate di alcol nello spazio.

birra foto di riferimento

Sale e pepe

Le spezie granulari non sono ammesse a bordo delle navi perché possono creare problemi nello spazio di microgravità. Per questo motivo, la NASA ha creato alternative liquide per gli astronauti per insaporire il loro cibo.

Sale e pepe (Unsplash)

Rinfreschi

Normalmente quando beviamo soda, l’anidride carbonica lascia il corpo sotto forma di rutti e non assumiamo tanto gas perché fuoriesce come descritto sopra. però, Se un astronauta dovesse bere soda nello spazio, assorbirebbe molta anidride carbonica perché non potrebbe sfuggire facilmente al liquido..

Quanto sopra può causare molte eruttazioni, che possono essere difficili nello spazio. Quando i rutti vengono creati nello spazio, generalmente lo sono Ci sono alcuni fluidi che li accompagnanoperché liquidi e gas sono difficili da separare nello spazio.

Rinfreschi (cortesia)

congelato

A causa della natura fragile e friabile del gelato secco, questo tipo di alimento può interferire con un ambiente di microgravità.