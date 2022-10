Cinque domande per la Banca centrale europea di Reuters

© Reuters. FILE FOTO: Le bandiere dell’Unione Europea appaiono davanti alla sede della Banca Centrale Europea a Francoforte, Germania, 26 aprile 2018. (Reuters) / Kai Fafenbach



Di Dara Ranasinghe, Stefano Ribaudo e Kripa Jayaram

LONDRA (Reuters) – La Banca centrale europea si riunirà giovedì e non sembra disposta a rallentare il ritmo dei suoi massicci rialzi dei tassi di interesse visti gli attuali alti livelli di inflazione, anche se questo percorso porta a un orizzonte economico cupo.

La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse di un totale di 125 punti base da luglio, il ritmo più rapido mai registrato per l’inasprimento della politica monetaria.

È improbabile che i rischi di recessione per ora ostacolino un rialzo dei tassi, ma i mercati sono alla ricerca di indizi su quando potrebbe arrivare lo stop.

“La banca centrale non ha altra scelta che fare un altro grande aumento dei tassi e sembrare aggressiva”, ha affermato Jan von Gerrich, capo analista di Nordea (ST :).

Ecco cinque domande chiave sul radar del mercato.

1/ Cosa farà la Banca Centrale Europea questa settimana?

Gli economisti intervistati da Reuters prevedevano un aumento del tasso di 75 punti base all’1,5%, una visione che si rispecchia nei prezzi di mercato. I responsabili delle politiche della Banca centrale europea hanno chiesto un aumento significativo dei tassi, con la maggior parte che ha espresso una preferenza per 75 punti base.

La Banca centrale europea potrebbe annunciare un potenziale cambiamento nelle regole che regolano i suoi prestiti a lungo termine a basso costo, note come operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate (TLTRO).

Gli investitori si rivolgono anche alla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde per una guida su come l’istituto vede l’equilibrio tra rischi di recessione e inflazione e quando può fermare la stretta monetaria.

“È ragionevole aspettarsi un aumento del tasso di 75 punti base, segnali di una contrazione del bilancio della BCE e un cambiamento nelle regole TLTRO per ridurre la liquidità in eccesso”, ha affermato Francis Yared, responsabile globale della ricerca sui tassi di interesse. Banca tedesca (ETR :). “Quello che non è chiaro è fino a che punto la Banca centrale europea (questa settimana) annuncerà tutto questo”.

2/ Ci sono indicazioni che l’inflazione abbia raggiunto il picco?

Gli economisti affermano che è troppo presto per parlare di aumento dell’inflazione, ma le possibilità che appaia presto stanno aumentando. L’inflazione nella zona euro è accelerata fino a quasi il 10%, un livello che non si vedeva in alcuni paesi del blocco valutario da oltre 70 anni.

Uno dei motivi di ottimismo è che i prezzi del gas in Europa sono scesi del 65% rispetto al picco di agosto.

Sebbene il picco dell’inflazione possa essere vicino se non ci saranno ulteriori turbolenze dalla guerra in Ucraina, la flessione sarà inizialmente lenta, ritiene Postjan Vasily, membro dell’organo di governo della Banca centrale europea.

Un altro problema è che l’inflazione è a base ampia, quindi anche quando i numeri principali sono in calo, la crescita dei prezzi sottostante sarà comunque sgradevolmente alta.

Il picco di inflazione è cruciale per stabilire se i leader monetari dovrebbero spingere i tassi di interesse oltre il livello neutrale – dove non stanno né stimolando né rallentando la crescita – un tasso generalmente fissato tra l’1,5% e il 2%, ma considerato basso da alcuni responsabili delle politiche monetarie.

3/ Stiamo per iniziare Qt?

non ancora. Ma la Banca Centrale Europea potrebbe adeguare la sua lingua sul reinvestimento e fornire maggiori dettagli nei prossimi mesi.

Il prossimo grande dibattito valutario è come ridurre oltre 5 trilioni di euro di obbligazioni sul bilancio della Banca Centrale Europea, in un processo chiamato Quantitative Tighting (QT).

Il capo della banca tedesca, Joachim Nagel, e il capo della banca centrale olandese, Klaas Knott, hanno affermato che si avvicina il momento del QT, che fa parte di un più ampio inasprimento della politica monetaria.

4/ La BCE regala denaro alle banche e cosa farà al riguardo?

Le banche dell’Eurozona hanno 2,1 trilioni di euro in contanti che la Banca Centrale Europea distribuisce a tassi molto bassi, a volte negativi, con l’obiettivo di rilanciare l’economia.

Ma i rapidi e cospicui rialzi dei tassi di interesse significano che le banche possono ridepositare questo denaro nella Banca Centrale Europea e realizzare un profitto senza rischi, con grande sgomento di alcuni leader monetari, che considerano il sistema in gioco.

Si ritiene che i leader monetari siano vicini a un accordo per cambiare le regole che regolano il prestito bancario, una mossa che taglierebbe decine di miliardi di euro di potenziali profitti bancari. La decisione potrebbe arrivare giovedì.

5/ Quanto è preoccupata la BCE per l’instabilità finanziaria?

I rigorosi aumenti dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali del mondo e un calo del debito sovrano britannico hanno sollevato preoccupazioni per l’instabilità finanziaria.

Il Fondo monetario internazionale afferma che i rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati “in modo significativo”, mentre Lagarde ha avvertito che i mercati potrebbero essere eccessivamente ottimisti sulle prospettive economiche, aumentando il rischio di un’improvvisa correzione del mercato.

“Il problema principale per i mercati è la stabilità finanziaria”, ha affermato Flavio Carpizano, chief investment officer per il reddito fisso di Capital Group, anche se non si aspetta che la BCE se ne occupi direttamente.

(Reporting di Dara Ranasinghe a Londra e Stefano Ribaudo a Milano; illustrazioni di Kripa Jayaram e Vincent Flassor; Montaggio di Tommy Rygiore Wilkes e Andrea Ricci; traduzione di Dario Fernandez)