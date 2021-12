Cinque panche o panche portaoggetti risolvono problemi di spazio (e aggiungono un posto extra in casa)

È sempre più difficile trovare un appartamento economico con abbastanza spazio, quindi tocca Diventa creativo e scommetti su mobili a doppia funzione.

Questo è il caso di queste panche e sgabelli nascosti che firmiamo oggi, un modo per vincere Non solo la possibilità di riporre le cose, ma possiamo anche usarla come posto extra quando arrivano i visitatori. Dalle silhouette classiche alle proposte in stile scandinavo, queste sono alcune delle nostre preferite:

Questo sgabello a forma di borsa ci invade per diversi motivi, ma uno di questi è ovvio ispirazione gucci, Grazie alla striscia decorativa al centro in rosso e verde, ricorda molto la casa italiana.

È una sedia e uno sgabello con gambe in legno in stile scandinavo con un design a baule vintage che ci consente di utilizzarlo per riporre le coperte, gli album fotografici, tutto ciò che vogliamo. 5499 € (Sono disponibili in altri colori anche se il prezzo può variare).

Baroni Home Cuscino con Contenitore, Velluto, A Forma di Sacco, Seduta, con Gambe in Legno – Tortura

Il velluto sembra essere il protagonista di oggi e questo pouf rosa con una finitura vellutata ci ha conquistato l’ammirazione per la sua silhouette rotonda e rosa e il design trapuntato. È perfetto per Aggiungi un posto extra nella lounge – Accanto al divano – o mettilo davanti al letto.

Inoltre, grazie al suo design rettangolare, sembra avere una capacità sufficiente per riporre coperte, cuscini o anche scarpe fuori stagione. L’abbiamo trovato su Amazon per 80,99 € (Disponibile anche in altri colori).

Sgabello HOMCOM con contenitore Sgabello ottomano con panca imbottita

Ci sono ancora mesi di freddo davanti maAlcuni di noi stanno già pensando alla primaveraEcco perché questa panca da ingresso o da camera davanti al letto è perfetta per servire a casa.

Il motivo floreale di ispirazione retrò combinato con gambe dorate è perfetto per ravvivare una stanza (soprattutto se prevalgono decorazioni neutre). Il sedile è disponibile anche in altre tonalità, anche se il prezzo può variare, su Amazon 139,99 euro.

Panca portaoggetti Wahson da ingresso con gambe dorate.

Se vogliamo colorare la casa senza essere troppo barocchi o senza strafare, è meglio puntare su piccoli tocchi come cuscini o panche. Uno spazio così abbandonato Sagoma rettangolare e gambe in legno, stile nordico Notevole per adattarsi a qualsiasi tipo di decorazione.

Una poltrona a sacco è perfetta per aggiungere una seduta extra o da usare come poggiapiedi accanto ad una poltrona, inoltre grazie alla fodera pieghevole possiamo riporre coperte e altro all’interno. Lo troviamo in varie tonalità disponibili da 79,98 euro.

Sgabello portaoggetti rettangolare con coprisedile imbottito

Questo è uno dei nostri preferiti Seduta perfetta per i piedi del letto (o per l’ingresso) con braccioli classici e quattro gambe in legno dal design minimalista e seduta dal design trapuntato.

Un’opzione senza tempo in grigio scuro che, grazie alla sua silhouette rettangolare – misura 116 x 44 x 58 cm – ha una capacità sufficiente per risparmiare spazio e risolvere il problema dello stoccaggio (perfetto anche per indossare le nostre scarpe). È firmato da Homcom e possiamo trovarlo su Amazon per 149,90 euro.

Panca per piedi imbottita HOMCOM con spazio di archiviazione Panca multifunzionale con braccia

