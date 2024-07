Cinque ragioni per credere che Zverev difenderà il titolo ad Amburgo | Giro dell’ATP

Amburgo

Cinque ragioni per credere che Zverev difenderà il titolo ad Amburgo

14 luglio 2024

Immagini Getty Alexander Zverev ha vinto il titolo ad Amburgo l’anno scorso.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Alexander Zverev gareggerà per il suo paese agli Open di Amburgo, dove sarà il campione in carica e la testa di serie. Scopri cinque ragioni per cui ritieni che il tennista 27enne sarà il campione ATP 500 sulla terra battuta in Germania.

1. Ha lasciato di nuovo il trofeo nel suo paese d’origine dopo 30 anni

Dodici mesi fa, Zverev non ha perso un set sulla strada verso il titolo ad Amburgo, dove ha battuto in finale Laslo Djere in due set. Con la sua vittoria è diventato il primo tedesco a vincere ad Amburgo dopo Michael Stich nel 1993.

“Alla fine, questa è casa mia, è qui che sono cresciuto ed è qui che ho iniziato a giocare a tennis”, ha detto Zverev all’epoca. “È stato incredibile per me, incredibilmente emozionante. Non riesco a dirlo a parole, sono così felice adesso.”

2. La sua affidabilità come locale

Il tedesco ha un record impressionante nel suo paese d’origine. Zverev, che ha raggiunto anche altre due semifinali ad Amburgo oltre alla corsa al titolo, ha vinto a Monaco nel 2017 e 2018 e ha vinto due volte a Colonia nel 2020.

Dopo la vittoria dell’anno scorso, il 22 volte campione del Tour ha raggiunto un record di 12-5 ad Amburgo. Inizierà a provare a migliorare questo record quest’anno nella partita del primo turno contro il qualificato olandese Jesper de Jong.

3. Posizionato nell’argilla

Zverev ha mostrato alcune delle sue migliori prestazioni quest’anno sulla terra battuta, in particolare vincendo il titolo ATP Masters 1000 a Roma lo scorso maggio. Il giocatore tedesco ha perso solo un set nel tentativo di ottenere la sua seconda vittoria nel torneo, vinta anche nel 2017.

Il 27enne è poi avanzato alla sua seconda finale del Grande Slam e la prima sulla terra battuta al Roland Garros. Zverev, che ha perso contro Carlos Alcaraz in cinque set al Grande Slam di Parigi, quest’anno è 16-4 in superficie.

4. Torna al tuo livello migliore

La vittoria del titolo di Zverev ad Amburgo nel 2023 è stata davvero speciale perché è stata la prima da quando ha subito un terribile infortunio alla caviglia al Roland Garros nel 2022. Zverev è stato costretto al ritiro durante la semifinale con Rafael Nadal sulla terra battuta di quell’anno. L’infortunio gli ha fatto saltare il resto della stagione prima di tornare in campo a livello di tournée in Australia nel gennaio 2023.

Da allora, Zverev è migliorato. Ritorna nella sua città natale quest’anno al quarto posto nella classifica PIF ATP, dopo aver aggiunto i titoli dell’ATP Tour a Chengdu e Roma al suo bottino dopo aver vinto ad Amburgo lo scorso anno.

5. Il leader esiste attraverso il suo servizio

Zverev ha un record di 29 vittorie su 3 nelle partite in cui ha vinto il primo set quest’anno, e ha dimostrato di essere un uomo difficile da catturare se avanza nella partita.

Uno dei motivi principali del record di Zverev come leader è il suo servizio, che è uno dei migliori del tour. Secondo TennisViz, la velocità media della prima di servizio del tedesco è di 205 km/h in questa stagione. Questo è 22,5 km/h più veloce della media del Tour (186 km/h). Il numero 4 del mondo conferma la sua precisa prima di servizio con potenti colpi da fondo campo che dettano la partita.

La longevità di Zverev nei rally è la chiave del suo successo, soprattutto sulla terra battuta. Il 27enne a volte si comporta come un muro di mattoni per vincere scambi lunghi, avendo vinto quest’anno il 54% dei punti della durata compresa tra cinque e otto colpi su tutte le superfici.