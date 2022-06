Cintora Textiles ha rappresentato le piccole e medie imprese centroamericane che forniscono Walmart al Summit of the Americas 2022

Guatemala. Cintora Textiles ha rappresentato le piccole e medie imprese centroamericane che forniscono Walmart all’Americas Summit 2022, tenutosi a Los Angeles, in California.

Cintora Textiles è un’azienda guatemalteca focalizzata sulla produzione, vendita e distribuzione di tessuti per l’arredamento della casa, come gapacha, grembiuli, tende, cuscini decorativi, divise da chef, maschere e attrezzature di biosicurezza.

“Siamo molto orgogliosi che un’azienda fornitrice di Walmart abbia partecipato a due forum del Summit of the Americas 2022. La loro storia è stata così stimolante. La perseveranza e l’eccellente trasformazione aziendale che hanno ottenuto nel corso degli anni hanno reso la loro partecipazione come rappresentante di Walmart affari aziendali, Walmart Guatemala”, ha affermato Mi El Hong, Direttore Affari Societari, Guatemala. Migliaia di piccole e medie imprese in America Centrale.

Jennifer Medina, amministratore delegato di Cintora Textiles, ha partecipato a due forum: il Forum dei ministri e degli amministratori delegati sul commercio e gli investimenti per le Americhe e l’American Chamber CEO Summit di mercoledì 8 giugno.

“Senza dubbio è stato un piacere poter rappresentare migliaia di piccole e medie imprese al Summit of the Americas 2022. Walmart e il programma “Una Mano para Crecer” hanno offerto opportunità a tutti gli imprenditori che vogliono ampliare i propri orizzonti Grazie alla loro continua formazione, consulenza e supporto, dal 2017 siamo in grado di esportare i nostri prodotti in tutta la regione.

Oggi, Cintora Textiles impiega 35 donne e stima che avranno un impatto positivo su più di 70 famiglie guatemalteche nella regione di San Jose Pinola.

