Ciò è evidenziato dalle loro prime analisi

Dopo il suo lancio in Cina poche settimane fa, lo sono davvero Evidenziazione delle prime analisi Per chi è riuscito ad acquistare (o importare) lo Xiaomi 13 Pro dal paese asiatico, prima di confermare il suo arrivo in Europa entro pochi mesi.

con suo fratello, Riferimento Xiaomi 13Lo Xiaomi 13 Pro ha successo in ogni modo e tutto indica che lo farà Uno dei migliori dispositivi del prossimo annonon solo per le specifiche, ma anche grazie al design altamente raffinato e Prezzo molto stretto.

È lo Xiaomi 12S Ultra che prima non avevamo

Quando abbiamo conosciuto Xiaomi 13 Pro all’evento di presentazione, abbiamo capito subito che l’azienda era riuscita a portare alla ribalta la sua nuova generazione di flagship. Il meglio che abbiamo visto sullo Xiaomi 12S Ultraun dispositivo esclusivo dalla Cina che ha battuto tutte le nostre classifiche quando ne abbiamo avuto la possibilità Passa un po’ di tempo con lui qualche mese fa.

Lo Xiaomi 13 Pro ha Disegno in ceramica che sta già sviluppando la sua classe premium, che curve posteriori verso lo schermo, Che ha anche una curva, così come i telai in alluminio. Xiaomi ha lanciato lo Xiaomi 13 Pro in un’altra versione di pelle vegana (come nel caso dello Xiaomi 12S Ultra), anche se si è parlato di questa versione. È un po’ più sporco della ceramica.

Anche lo schermo merita il meglio di Android: siamo davanti a un Display AMOLED curvo 2K LTPO da 6,73 pollici, 120Hz Frequenza di aggiornamento. Il suo punto di forza è la sua massima luminosità, che fino a 1900 nite chi lo ha provato in pieno sole non si è perso il minimo dettaglio.

La sua performance ha sorpreso anche coloro che da allora hanno potuto godersela Di gran lunga superiore a Xiaomi 12S Ultra Su tutti i test Geekbench 5 e alcuni giochi, grazie all’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e 12 GB di RAM. Inoltre, ha una capacità di archiviazione di 512 GB Ha la tecnologia UFS 4.0ma non è espandibile.

Leica sfrutta al massimo quei 50 MP per fotocamera

Sì, lo hai letto correttamente. Lo Xiaomi 13 Pro ha Tre fotocamere, ciascuna con 50 megapixel. Soprattutto, la collaborazione dell’azienda con Leica, un produttore di fotocamere che ha contribuito con il suo granello di sabbia a questi sensori, che secondo le prime analisi potrebbero Affronta il meglio di Applee l’ha addirittura superato.

Oltre all’ingrediente principale, abbiamo Obiettivo grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 2x. Anche se è vero con Xiaomi Mi 11 Ultra Avevamo un incredibile zoom ottico 5x, con La qualità e la versatilità delle fotocamere del nuovo Xiaomi 13 Pro Valeva il sacrificio.

La fotocamera frontale non ha ricevuto ottime recensioni, nonostante sia un sensore da 32 MP. C’è molta sottigliezza, ma sembra che ci siano ancora alcuni difetti Può essere risolto da ogni aggiornamento futuroquindi quando arriviamo in Europa non dovremmo avere Nessun problema con i selfie.

La batteria migliora grazie a MIUI 14

Lo Xiaomi 13 Pro non è molto diverso dal resto dei dispositivi Xiaomi di fascia alta se parliamo della capacità della batteria, in quanto contiene 4820 mAh, ma Grazie alla nuova versione del livello di personalizzazioneE il Interfaccia MIUI 14tutti i grandi componenti che rappresentano un enorme dispendio energetico dello Xiaomi 13 Pro riescono a mantenere la lettera fino alla fine Fornisce un tempo di utilizzo di più di un giorno.

Inoltre, contiene un file Ricarica incredibilmente veloce 120 We secondo le prime analisi, può essere solo completamente carica 22 minutie sebbene sia un po’ lontano dai 19 che l’azienda ha annunciato alla presentazione, è comunque un ottimo momento per uno smartphone con queste caratteristiche.

Il miglior Xiaomi mai realizzato

I primi giudizi apparsi su Xiaomi 13 Pro lo mettono così La postazione più equilibrata dell’azienda Finora con a Prestazioni esplosive Capacità di imaging senza precedenti.

Mentre aspettiamo Xiaomi Annuncia il tuo arrivo in Europa, continueremo a prestare attenzione ai risultati di questo meraviglioso telefono in Cina. E non solo la versione Pro, ma anche lo Xiaomi 13 standard, da allora Molto probabilmente arriveranno insieme il prossimo anno.