Ciofs Fp • Istituto Figlie di Maria Ausilitrice durante la Settimana Comunitaria dei Cattolici d’Italia

Trieste (Italia). Dal 3 al 7 luglio 2024, rappresentanti di leader, operatori e studenti del Centro Italiano per la Creazione Femminile Salesiana – Formazione Professionale (Ciofs Fp ETS) hanno partecipato attivamente all’Incontro dei Vescovi Italiani, la 50ª Settimana Comunitaria dei Cattolici Italiani. Convegno tenutosi a Trieste dal titolo: “Nel cuore della democrazia. Partecipa tra storia e futuro.

Ha ospitato l’evento “La meravigliosa ed accogliente città di Trieste”, è definito Cardinale Matteo JuppiArcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente del Sinodo Italiano, “Una terra di confine, segnata dai dialoghi culturali, religiosi e interreligiosi, dalla saggezza più antica e recente, una porta che collega Oriente e Occidente, Nord e Sud, ma una terra segnata da ferite profonde che non si sono del tutto rimarginate… una terra. Dell’opportunità e della bellezza della convivenza ce lo racconta.

“Al centro della democrazia ci sono le persone, le relazioni e le comunità a cui danno vita, le espressioni civili, sociali ed economiche che sono frutto della loro libertà, delle loro aspirazioni, della loro umanità.”Sono state queste le parole pronunciate nel pomeriggio del 3 luglio, nel grande discorso di apertura della settimana Presidente della Repubblica Italiana, Sergio MattarellaChi ha inoltre affermato: “La democrazia non può vincere per sempre. (…) Presenta un tentativo di creare una visione del bene comune in cui la libertà individuale e l’apertura sociale, il bene della libertà e il bene dell’umanità condivisa si intrecciano intelligentemente, perché sono inseparabili l’uno dall’altro.

È quanto hanno condiviso e cercato di realizzare in riunioni plenarie e laboratori più di mille rappresentanti di diocesi, associazioni, movimenti e istituzioni, riuniti in tavole rotonde nelle “Piazze della Democrazia” nel centro della città. Nello stand “Villaggio delle Buone Pratiche” diverse realtà hanno presentato le loro buone pratiche per incoraggiare e promuovere la partecipazione.

Il Ciofs Fp ha partecipato con la delegazione ETS, impegnato in un importante processo di riflessione e dibattito su diversi aspetti della partecipazione democratica, contribuendo all’istruzione, alla formazione e al lavoro. Presentazioni interessanti e dense incentrate sull’identificazione delle sfide del tempo attuale e sulla proposta di soluzioni, iniziative, leggi che rispondano alle domande e ai bisogni dell’attuale società italiana, concentrandosi soprattutto sulle popolazioni deboli e vulnerabili.

Nella posizione “Villaggio delle Buone Pratiche” sono state presentate le esperienze di diversi istituti di formazione realizzate negli ultimi anni in diverse regioni d’Italia. Supportati attivamente dai colleghi e dagli studenti del Ciofs Fp Friuli Venezia Giulia, che saranno presenti durante tutta la giornata, allenatori e studenti provenienti da Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Puglia hanno animato alternativamente con il loro entusiasmo le giornate di apertura dello stand.

La Settimana Sociale è stata animata da momenti di dibattito in diverse piazze di Trieste sui temi più attuali legati alla partecipazione sociale e politica, al ruolo dell’educazione e quindi della formazione nel promuovere la partecipazione, all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società e sulla politica.

Fondazione Ciofs Fp ETS ha partecipato ad un evento specifico sull’apprendistato dal titolo “Scuola: Educarsi a partecipare”. Suor Angela Elisio, figlia di Maria Ausiliatrice, membro del Comitato Scientifico e organizzatrice delle Settimane Comunitarie In qualità di esperto di programmazione dell’istruzione-formazione professionale – in cui i rappresentanti del Ciofs Fp hanno presentato le loro buone pratiche e discusso, tra l’altro, possibili collaborazioni e proposte per migliorare l’efficienza del territorio.

È stata un’esperienza ricca di conoscenze, imparando da tutta Italia e organizzando il lavoro di gruppo in modo innovativo e partecipativo, sfruttando le opportunità delle nuove tecnologie.

il cuoreL’immagine scelta come logo per la cinquantesima edizione della settimana “Questo riassume tutto”, Il fulcro del discorso Papa Francesco Al termine dell’evento il 7 luglio al “Centro Congressi Generale” di Trieste Celebrazione dell’Eucaristia in Piazza Unità d’Italia.

Ha proposto due riflessioni per alimentare la traiettoria futura: “Una democrazia dal cuore guarito continua a sognare il futuro, a rischiarlo, a pretendere la partecipazione individuale e sociale. Sogna il futuro. Non avere paura. Non lasciarti ingannare dalle soluzioni facili. Interessiamoci invece al bene comune. Sta a noi non manipolare la parola democrazia né distorcerla con argomenti che non hanno contenuti degni di giustificare alcuna azione. La democrazia non è una scatola vuota ma è legata ai valori umani, alla fratellanza e all’ecologia integrata.

Il Santo Padre ha concluso il suo discorso ricordando questo “Il ruolo della Chiesa: Impegnarsi nella fede, perché senza di essa si gestisce il presente, ma non si costruisce il futuro. Senza fede siamo amministratori e funamboli del presente, non profeti e artefici del futuro. E ti auguro tutto il meglio “Essere artigiani di democrazia e contagiosi testimoni di partecipazione”.