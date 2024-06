Cisco crea un fondo di investimento sull’intelligenza artificiale

Cisco Investments, la divisione di venture capital della società tecnologica, ha annunciato la creazione di una società Un fondo di investimento nell’intelligenza artificiale da miliardi di dollariCon l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema delle startup e ampliare lo sviluppo di soluzioni AI sicure e affidabili.

“Per oltre 30 anni, Cisco Investments ha investito e collaborato con centinaia di aziende per promuovere l’innovazione all’interno delle infrastrutture Cisco e in nuove aree strategiche”, ha affermato Mark Patterson, Chief Strategy Officer di Cisco.

“Siamo ben posizionati per diventare il miglior partner strategico per i clienti che desiderano creare, proteggere e gestire l’intelligenza artificiale. Inoltre, Cisco si impegna a investire nell’ecosistema AI più ampio per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti”.

Sono in corso investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale

cisco Lo nota Negli ultimi anni ha effettuato più di 20 acquisizioni e investimenti focalizzati su questa tecnologiae migliorare le capacità Intelligenza artificiale generativa (Jennai) e Apprendimento automatico (Apprendimento automatico), oltre a incorporare l’intelligenza artificiale in tutta la sua offerta.

Attraverso questo nuovo fondo, la società Effettua già investimenti strategici in Cohere, Mistral AI e Scale AI, Tra le altre aziende, al fine di preparare meglio i clienti all’intelligenza artificiale e completare la loro strategia di innovazione in questa tecnologia.

L’azienda infatti lo conferma Finora ha già stanziato quasi 200 milioni di dollari da questo fondo di investimento.

coerenza È una startup con sede a Toronto (Canada) e San Francisco (California, Stati Uniti). Offerte Large Language Model (LLM) incentrati sulla sicurezza e funzionalità avanzate di generazione del ripristino (RAG, Recovery Augmented Generation) è pensato per rispondere alle esigenze delle imprese.

Maestrale AI È una società francese con sede a Parigi. Questo è l’inizio Specializzato in Gen AI per le impreseCombina l’eccellenza scientifica con un approccio aperto e una visione responsabile della tecnologia.

scala di intelligenza artificiale, Da parte sua, la sua sede si trova negli Stati Uniti. Fornisce un Una piattaforma dati centralizzata e completa che fornisce formazione e convalida delle applicazioni IA.

Cisco ha recentemente partecipato al finanziamento di serie F dell’azienda, diventando il più grande investitore strategico a tutto tondo. Come ha detto avvio.

“La creazione di questo fondo di investimento è in linea con il nostro intento di promuovere il potere di trasformazione dell’intelligenza artificiale e la sua capacità di ridefinire i settori economici a livello globale”, ha affermato Derek Edimoto, Vicepresidente senior per lo sviluppo aziendale e gli investimenti di Cisco.

“Rappresenta il nostro costante impegno nei confronti dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione, nonché nei confronti degli imprenditori e dei visionari che stanno definendo la prossima rivoluzione tecnologica”, aggiunge.

Oltre agli investimenti, Cisco lavorerà anche con aziende di intelligenza artificiale su collaborazioni di prodotto per co-innovare e rafforzare la propria posizione di fornitore neutrale.

Altri fondi sono specializzati nell’intelligenza artificiale

Il nuovo fondo di investimento di Cisco non sarà il solo nei suoi sforzi per far avanzare l’intelligenza artificiale. Questa tecnologia attira molti investitori grazie al suo potenziale di crescita e alla gamma quasi infinita di opportunità di business che offre alle startup.Come abbiamo detto in questo articolo.

Alcuni di questi fondi specializzati sono Accel Partners, Aglaé Ventures, Andreessen Horowitz, Armilar Venture Partners, Ataria Ventures, Baidu.Ventures, BootstrapLabs, Breyer Capital, Castel Capital, Daphni, DG Incubation, Felicis Ventures, Fusion Fund, FuturePerfect Ventures, Glilot Capital . Partner, GV, Katapult Accelerator, Level Equity, M12, NTT DOCOMO Ventures, Porsche Ventures, Project A, Red Capital Partners, Scale Capital, Serena Capital, Startmate, The Venture City, Union Square Ventures, UpWestLabs o Walden Venture Capital, tra gli altri . Altri.