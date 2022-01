Citibanamex ha annunciato che non ci sono modifiche alle sue operazioni

L’11 gennaio è stato annunciato che Citibanamex avrebbe lasciato la sua attività di banca al dettaglio in Messico (Immagine: Bloomberg)

Martedì scorso, 11 gennaio, ha annunciato Citigroup Uscita da Citibanamex Consumer Banking in MessicoSegna così la fine di due decenni dei suoi ultimi progetti in questa regione al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, la banca non ha rilasciato una dichiarazione ai suoi utenti fino a venerdì.

Attraverso il proprio account Twitter ufficiale, Citibanamex ha specificato ai propri clienti che per evitare frodi, La banca non chiederà la verifica dei dati tramite telefono, SMS o e-mail, Accanto Si raccomanda di non condividere alcun tipo di password o chiave con alcuni dei metodi sopra menzionati.

“Non ci sono modifiche alle nostre operazioni o ai prodotti e servizi attualmente contrattati Con noi. I nostri uffici, filiali e tutti i canali continueranno a servirti come al solito. Banca Nazionale del Messico Opera nel nostro Paese da 137 anni e continuerà a farlo, come testimoniano la sua storia, le tradizioni, la forza e l’impegno. La vostra fiducia e sicurezza è la cosa più importante per noi ed è per questo che ribadiamo il nostro impegno e professionale nel fornire consulenza e gestire i tuoi beni e le tue esigenze finanziarie”, si legge nella dichiarazione che hai condiviso sui social media.

Citibanamex ha avvertito i suoi utenti di potenziali frodi (Immagine: Twitter / @Citibanamex)

Citi, con sede a New York, Ha confermato che continuerà a svolgere la sua attività bancaria con una licenza locale in Messico, la seconda economia più grande dell’America Latina, da un gruppo di clienti istituzionali globali.

E attraverso una dichiarazione, l’amministratore delegato di Citi ha dichiarato: Jane Fraser ha spiegato: “La decisione di uscire dal settore bancario al dettaglio e alle PMI in Messico è pienamente in linea con i principi della nostra strategia di modernizzazione.Saremo in grado di indirizzare le nostre risorse verso opportunità in linea con i nostri principali punti di forza e vantaggi competitivi, concentrarci sulle attività che beneficiano della connettività alla nostra rete globale e razionalizzare ulteriormente la nostra banca. “

inoltre, Notando che il Messico è un mercato prioritario per Citigroup, Fraser ha osservato che il paese dovrebbe essere un importante destinatario di investimenti. e flussi commerciali globali nei prossimi anni.

AMLO ha dichiarato che vorrebbe che un investitore messicano acquistasse Citibanamex (Foto: Bloomberg)

“Citi è in una posizione unica per supportare l’attività sui mercati dei capitali transfrontalieri e flussi commerciali in entrata e in uscita dal Messico per i nostri clienti istituzionali e continueremo a fare investimenti significativi nelle nostre operazioni istituzionali e nella posizione di leader di mercato lì”, ha spiegato il funzionario bancario.

Al telegiornale, capo Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) Ne ha parlato attraverso un videoclip che è stato trasmesso sui suoi siti di social network, in cui ha espresso il suo desiderio di farlo “Banamex” è stata acquisita da un investitore messicano come Carlos SlimTitolare di Inbursa Corporation. Ricardo Salinas Bligo, titolare del Banco Azteca; o Carlos Hank Gonzalez, titolare di Banorte.

Spero che questo si trasformi in qualcosa di buono. […] Senza misure tiranniche È possibile rendere questa banca di proprietà di messicani […] Potrebbero essere gli investitori messicani a restare con Banamex. Il ritorno di Panamax in Messico”, Tabascan ha annunciato il suo “isolamento” al Palazzo Nazionale accompagnato dal Ministro dell’Interno (vagherà), Adam Augusto Lopez, S Rogelio Ramirez de la OResponsabile Finanza e Credito Pubblico (SHCP).

Tuttavia, López Obrador ha sottolineato che il suo governo Le istituzioni straniere che fanno offerte per l’azienda non si opporranno. Ha anche fatto notare che Monterrey José Javier Garza Calderon, fondatore di Entrepreneurs Organization for the Fourth National Transformation, gli ha inviato una lettera dicendogli che, insieme ad altri investitori, potevano acquistare Citibanamex.

