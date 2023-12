CitizenM debutta in Italia con 162 camere nel quartiere trendy di Roma

È ospitato in un edificio costruito alla fine degli anni ’50.

19 dicembre 2023

CitizenM ha aperto le porte del suo primo hotel in Italia: CitizenM Roma Isola Tiberina, a pochi passi dal vivace quartiere di Trastevere e vicino a siti culturali come il Ghetto Ebraico, il Pantheon e il Colosseo.

L’hotel dispone di 162 camere ed è situato in un edificio costruito alla fine del 1950 dall’architetto Eugenio Monturi, e si sviluppa su cinque piani per una superficie complessiva di 7.000 mq.

Acquisita nel 2020 da un fondo gestito da Colliers Global Investors Italia, la proprietà è stata ristrutturata per trasformarla in un edificio di servizio alberghiero moderno e accessibile. I lavori di ristrutturazione hanno preservato le grandi finestre caratteristiche degli hotel CitizenM di tutto il mondo e hanno prestato particolare attenzione alla sostenibilità.

Con l’apertura di Citizen M Roma Isola Tiberina, il brand porta in Italia un approccio rivoluzionario all’ospitalità, basato sul concetto di lusso accessibile. La catena afferma che la filosofia del marchio del “lusso accessibile” è la migliore esperienza in camera, riflettendo il suo impegno per servizi high-tech, massimo comfort, arte accattivante e altro ancora.

