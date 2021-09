Citroën Ami, la prima auto elettrica a caricare il Cammino di Santiago con una presa locale – El Periodico de la Energía

Il Citroen Ami Ha percorso la “Strada francese”, oltre 764 chilometri lungo le strade e i sentieri di Navarra, La Rioja, Castilla, Leon e infine Galizia per testare le sue prestazioni al di fuori del suo ambiente “naturale”. caricare la batteria Nel prese domestiche era in arrivo.

Questa vettura ha percorso 764 chilometri in 23 tappe, iniziando il 3 settembre e terminando il 15 settembre, un ritmo vicino a quello dei pellegrini del 21° secolo, grazie a 75 chilometri di autonomia 100% elettrica.

Ami offre completa libertà di movimento in modo del tutto ecologico e uno spazio interno studiato per soddisfare le esigenze delle persone. Le emissioni zero di CO2 consentono di raggiungere le zone a bassa emissione dei centri urbani, con una guida facile e silenziosa, anche al culmine dell’inquinamento.

Questa soluzione di navigazione rompe gli schemi per design, comfort e capacità di guidare senza patente di tipo B e anche per il suo modello di marketing: oltre ad essere disponibile presso rivenditori selezionati e sul sito Citroën, è acquistabile presso i negozi FNAC in tutta la Spagna.

Questa vettura può essere acquistata a partire da € 7.200 o € 19,99 al mese inserendo 3521.13. Inoltre, può essere ridotto fino a 1.600 euro con 3° piano di trasloco.



