Citroën Ami, un passo avanti verso la mobilità urbana

Originalità e praticità Citroën AMI Rompere gli stereotipi. Le sue caratteristiche, lo spazio interno e l’autonomia di 75 km ne fanno un veicolo ideale per i viaggi di vacanza, sia che il piano sia balneare, campestre o urbano.

Grazie alle sue emissioni zero di CO2, che consente l’accesso a zone a bassa emissione nel centro delle città, grazie alla sua presenza 75 km di autonomia, Adattato ai viaggi brevi e, grazie al suo design che permette di godere di un abitacolo confortevole e al sicuro dalle intemperie, Citroën AMI è un veicolo che va oltre l’essere un obiettivo per il pendolarismo urbano per diventare un’alternativa per il pendolarismo nelle zone costiere o rurali . Le spiagge, infatti, sono tra le zone dove sono state immatricolate più unità di questo modello Valencia, Alicante, Costa del Sol, Maiorca, Almuñécar o Almeria Cabo de Gata Tra i primi in classifica.

Citroën Ami è arrivata per restare sulle nostre strade

Per vivere un’estate “fresca”, AMI offre opzioni di personalizzazione in grado di adattarle ai gusti e alla personalità di ciascuno. La gamma ha Dynamic Orange, la versione completa di Pop o Blue. Con un design diverso, la sua tecnologia 100% elettrica, il suo invito all’essenziale, il suo comfort, la sua personalizzazione e La capacità di guidare dall’età di 15 anni con una patente di tipo AM, Senza la necessità di un permesso di tipo B, è una rivoluzione. È sinonimo di libertà sia in mezzo alle grandi città, dove è possibile accedervi in ​​qualsiasi momento e muoversi come un pesce nell’acqua grazie alle sue dimensioni e manovrabilità, sia spostarsi di città in città o di spiaggia in spiaggia.

Il suo design unico all’esterno garantisce un elevato livello di comfort all’interno. Le sue ampie superfici vetrate e il tetto panoramico consentono di godere di una vista a 360 gradi del paesaggio in una cabina confortevole, perfettamente chiusa e climatizzata. Ottimo per i tour Nessun rumore, vibrazione o emissione Con il massimo comfort e sicurezza dalle intemperie.

Oltre a rompere gli schemi per il suo stile, comfort e capacità di guidarla senza richiedere un permesso di tipo B, AMI ha introdotto un nuovo modello di marketing. Oltre ad essere disponibile presso una selezione di Concessionari Citroën (concessionari, servizi ufficiali e punti Eurorepar Car Service), può essere acquistato online tramite il sito web https://store.citroen.es/ami, un’opzione scelta da ciascuno dei tre persone che hanno effettuato un acquisto Citroën AMI.