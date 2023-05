Città del futuro, una grande tendenza su cui investire oggi

La pianificazione territoriale è essenziale nello sviluppo delle città. Spesso ci accorgiamo che le infrastrutture sono inadeguate e insostenibili. Le città crescono ma non con una corretta pianificazione, il che crea una serie di disagi ai cittadini. Prima che le città vengano costruite, è necessario pianificare l’accesso, la connettività e i servizi. . . Infrastrutture in generale, che comportano una serie di settori che giocano un ruolo e che fanno di questa direzione un grande investimento dalle grandi potenzialità.

In tutto il mondo, più persone vivono nelle aree urbane che nelle aree rurali e, come si può vedere nel grafico seguente, la tendenza sembra continuare nonostante le molte voci che promuovono altre regioni, come la Spagna Vuota. Attualmente il 54% della popolazione mondiale è urbanoche è un rapporto Entro il 2050 dovrebbe aumentare al 70%. Secondo i dati contenuti nel rapporto dell’Istituto per l’Economia e la Pace, spostalo a causa della crescita demografica particolarmente Nel paesi dei mercati emergentinonché attraverso un continuo spostamento verso l’urbanizzazione, in particolare le cosiddette “mega-città”, che sono metropoli con una popolazione di 10 milioni o più.

attualmente esistono 33 megalopoli tutto il mondo: Tokio (37,3 milioni), Delhi (32,3 milioni), Shangai (28,7 milioni), Dacca (22,6 milioni), San Paolo (24,5 milioni) e città del Messico (24 milioni) Sono considerate la torta più popolosa. Entro il 2050, altre 14 città si uniranno ai suoi ranghi, con una popolazione totale in aumento di circa 213 milioni di persone. La nuova domanda sarà poi Delhi (49,6 milioni), Dacca (34,6 milioni), Tokyo (32,6 milioni), Il Cairo (32,6 milioni) e Mumbai (32,4 milioni).

entro, La popolazione rurale mondiale è cresciuta lentamente dal 1950 Si prevede che raggiungerà la sua massima estensione in pochi anni. La popolazione rurale totale in tutto il mondo si avvicina a 3400 milioni di persone e si prevede che entro il 2050 riporterà una contrazione a 3100 milioni. L’Asia e l’Africa ospitano quasi il 90% della popolazione rurale mondialeMentre l’India ha la più grande popolazione rurale con 893 milioni, è seguita dalla Cina con 578 milioni.

IL Le aree urbane tendono ad avere migliori opportunità di lavoro, istruzione e accesso alle attività sociali e culturali. Questo li rende luoghi più attraenti in cui vivere e rende più facile per le imprese prosperare. Ad esempio, in Cina, il reddito pro capite nelle aree urbane è più del doppio di quello delle aree rurali. Negli Stati Uniti, il rapporto tra pazienti e medici di base nelle aree rurali è di 39,8 medici per 100.000 persone, rispetto a 53,3 medici per 100.000 persone nelle aree urbane (sulla base dei dati delle Nazioni Unite).

IL Accelerare l’urbanizzazione Mette le città di fronte a una triplice sfida: Gestire i flussi di popolazione, soddisfare i bisogni e migliorare il tenore di vita di questa popolazione in crescitariducendo al tempo stesso il suo impatto ambientale.

Uno studio recente ha stimato che ogni anno sono necessari 2 trilioni di dollari di investimenti per affrontare le sfide delle città sostenibili. Le opportunità spaziano dalle infrastrutture urbane, che sono i pilastri dello sviluppo economico e della transizione energetica, alle innovazioni tecnologiche per una gestione efficiente e sostenibile delle città, all’innovazione di nuovi servizi per facilitare la quotidianità urbana..

Quale alternativa di investimento c’è nella rapida urbanizzazione?

amundi gettato dentro 2019 UN Investire nel Fondo tematico per l’urbanizzazione sostenibile: città del futuro È gestito dalla sua controllata, CPR Asset Management. Il mondo degli investimenti è ampio e diversificato, consentendo l’esposizione a tutti i driver di crescita che guidano l’argomento. Il fulcro della filosofia di investimento di questo fondo non è focalizzato esclusivamente su nuove infrastrutture o tecnologie, ma cerca di abbracciare l’intero ecosistema di tale oggetto (servizi di pubblica utilità, immobiliare, beni strumentali, materiali, ecc.).

Il suo universo di investimento ruota attorno a 5 pilastri dell’ecosistema urbano: Edilizia, Mobilità, Comunicazione, Risorse e Servizi, che rappresentano circa 500 titoli e una gamma di settori e aree geografiche, dando al team di gestione la libertà di creare un portafoglio in diverse fasi del mercato.

Il loro processo di investimento inizia con un doppio filtro quantitativo per preselezionare circa 250 titoli, a cui applicano l’analisi fondamentale, e con ciò arrivano a un portafoglio di circa 70 posizioni, che al 31 marzo erano 56, e in cui i primi 10 posizioni rappresentano il 30% del patrimonio, che ammonta attualmente a 72 milioni di euro. I settori con il peso maggiore sono l’industria e la tecnologia (rispettivamente 24% e 27%), seguiti da immobiliare e servizi pubblici con il 10% ciascuno, tra gli altri. Mentre a livello geografico è maggiormente rappresentato il Nord America (26%), l’Europa sviluppata (30%) e in misura minore l’Asia sviluppata (6,4%), il Giappone o il Regno Unito. Tra le maggiori partecipazioni c’erano Microsoft, Vinci, Schneider Electric, Engie, Marvell e CRH acquisite al lancio del fondo, oltre ad Apple, STMicroelectronics, Booking e Advanced Micro Devices.

Il fondo raggiunge a Redditività 7,58% a fine aprile, con un rendimento medio a 3 anni dell’8,86% e una volatilità del 16,49%:

Esistono altre strategie che si concentrano sul trend della mega urbanizzazione in città come Pictet SmartCity, ma poiché il rendimento medio in 3 anni è molto inferiore rispetto a prima, abbiamo deciso di non soffermarci. Invece, offriamo un’opzione di gestione passiva, ad es iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc | città l’un l’altro Spese correnti dello 0,40% e 4 stelle Morningstar. Sfondo A Rendimento medio a 3 anni del 12,54% con una volatilità del 16,06% (miglior accoppiamento tra rendimento e rischio), e quest’anno è del 3,58%. Ha 3 anni dal suo lancio (marzo 2020) e il suo patrimonio è di 333 milioni di euro.

Ha come riferimento l’infrastruttura Stoxx Global Smart City Infrastructure, nel cui portafoglio troviamo un’esposizione del 50% nel settore industriale, seguito dal 35% nella tecnologia, ma altri settori che entrano sono anche telecomunicazioni, apprezzamento dei consumatori, materiali e reale. Immobiliare e salute. In termini di esposizione geografica, il 50% è anche negli Stati Uniti, seguiti da Giappone al 10%, Svezia, Canada e Regno Unito, con una forte propensione per le società a bassa capitalizzazione e in crescita. Tra le principali posizioni:

Due opzioni non devono escludersi a vicenda, ma piuttosto complementari.