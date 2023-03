Città inclusive, uno spazio per lo sviluppo delle capacità individuali e collettive delle persone

“Questi spazi sono essenziali, ma a San Pedro noto che ovunque andiamo salutano il sindaco con molta cordialità, quindi ci si rende subito conto di quanto rapporto ci sia con il comune e quanto lo stato sia accessibile alla gente, essere vicini alla gente è un mandato per tutta la leadership”.

Il sindaco di San Pedro, Julio Bravo, oltre alla sua gratitudine alle autorità ministeriali e al team, ha considerato l’importanza del coordinamento e dell’azione comune per l’attuazione della “città inclusiva”.

“Siamo felici di vedere che la comunità si sta integrando dal centro sportivo adattivo, le comunità indigene, gli anziani che partecipano alle attività fisiche, il disegno dei bambini; questo è lo scenario che il nostro governatore Gerardo Morales e il ministro Martinez hanno scelto di integrare, quindi sono contento del risultato”, ha continuato.

Tra i presenti c’era il Segretario per le Politiche Sociali e Culturali e l’Approccio Incrociato Rebecca Champy. Direttori della protezione sociale per il multiculturale e rurale, Fernando Verazay; Protezione universale per gli anziani, Nicholas Ruiz; Giovani, Diego Trujillo; Coordinatore Sportivo Condizionato, Mariano Vera; Julieta Davila, coordinatrice del programma di formazione sociale e approccio ai migranti; Deputato regionale, Gisele Bravo; il ministro dello sviluppo umano di San Pedro, Ariel Bravo; il direttore giovanile, Ivan Werna; Presidente del Consiglio consultivo di San Pedro Cristian Revox e funzionari regionali.