Clair Obscur: Expedition 33 mostra il suo primo gameplay, un gioco di ruolo a turni che non manca mai di stupire

Uno dei giochi che mi ha sorpreso di più in passato Festival dei giochi estivi Lo era Claire Obscure: Spedizione 33UN Gioco di ruolo In turni, che è il primo lavoro dello studio francese Sandfall interattivo Impressiona per la sua presenza, stile, gameplay, musica e una storia piena di enigmi che mira ad affascinare i giocatori fin dal primo momento. Nelle parole dei suoi creatori, è un gioco ispirato ai classici JRPG che ha contribuito a plasmare un titolo che voleva creare la propria eredità.

Clair Obscur: Expedition 33 ci mostra il suo primo gameplay, e vederlo in azione è ancora impressionante. Sandfall Interactive ci ha mostrato come si presenta l’inizio dell’avventura, mostrandoci diversi filmati, ambienti e diverse battaglie, incluso un boss. Il loro stile artistico, il livello della grafica, le transizioni e le opzioni dinamiche che aggiungono al sistema a turni rendono il gioco uno dei giochi più attesi dai fan dei giochi di ruolo.

Clear Obsord: Expedition 33 e la sua brillante proposta

Il combattimento a turni in Clair Obscur: Expedition 33 consente azioni dinamiche come schivate, parate e sistemi di attivazione in stile QTE. Non è il primo gioco di ruolo a turni a includere meccaniche a turni, con giochi come Lost Odyssey, la saga di Shadow Hearts o Legend of Legaia tra molti altri che incorporano anche diverse meccaniche che arricchiscono il combattimento. Ciò che impressiona è vedere la grafica del gioco e tutto ciò che ha da offrire, che aggiunge molto dinamismo al suo combattimento.

Clair Obscur: Expedition 33 non è un gioco open world e include un’estetica basata sull’era storica del gioco. L’era della bella In Francia, il periodo compreso tra la fine della guerra franco-prussiana nel 1871 e l’inizio della prima guerra mondiale nel 1914. La sua storia ci immerge in un gruppo esplorativo guidato da Gustave per distruggere il dipinto Pentress, che nel corso degli anni aveva dipinto un numero di monoliti che cancellarono chiunque avesse quell’età in un evento noto come In the name of Gommage.