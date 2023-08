Clarissa Shields firma un contratto MMA pluriennale con il PFL

Brett Okamoto, ESPNLettura: due minuti.

Clarissa Shields sta tornando alle arti marziali miste dopo aver firmato con il PFL. Immagini Getty

Clarissa Shields, ampiamente considerata la pugile numero uno del pianeta, tornerà alle MMA nel 2024.

Shields, 28 anni, ha firmato un nuovo contratto pluriennale per competere in MMA per il PFL, il combattente e l’organizzazione annunciati congiuntamente martedì. L’indiscussa campionessa di boxe dei pesi medi ha fatto il suo debutto nel 2021 ed è andata 1-1 in due periodi.

“Sono entusiasta di tornare all’organizzazione Fighters First e non vedo l’ora di tornare a PFL SmartCage”, ha dichiarato Shields in una nota. “Il mio obiettivo non è cambiato. Sarò il primo atleta a tenere contemporaneamente sia il campionato di boxe che quello di MMA. Sono cresciuto molto dal mio primo incontro di MMA e non vedo l’ora di mostrare le mie capacità”.

Non sono stati resi noti ulteriori termini dell’accordo.

Shields ha vinto il suo debutto in MMA tramite TKO dopo aver seguito il suo avversario a terra e averla finita con pugni lì. Ha perso la sua seconda apparizione per decisione divisa. Dopo il salto a due vie alle MMA, Shields è tornato sul ring e ha difeso i suoi titoli dei pesi medi tre volte in 16 mesi. ESPN ha classificato Shields (14-0, 2 KO) come la migliore pugile donna del pianeta.

La PFL ha ingaggiato in modo aggressivo talenti tradizionali e non tradizionali negli ultimi anni, inclusi di tutto, dall’ex campione dei pesi massimi UFC Francis Ngannou al pugile professionista/influencer dei social media Jake Paul al capo della NFL.Ray Sifu ha recentemente confermato che ci sono discussioni in corso su una possibile fusione o acquisizione. Da Bellator MMA. Il PFL consiste principalmente in un formato di stagione regolare più i playoff, ma è in procinto di espandersi al pay-per-view.

“È con grande onore annunciare che la NFL ha rifirmato la pugile più dominante del mondo, Clarissa Shields, con un nuovo contratto pluriennale”, ha dichiarato Peter Murray, CEO di PFL. “Clarissa e il PFL condividono un sistema di valori basato sul merito e combattono per primi, abbracciando l’atteggiamento del mondo. Siamo orgogliosi di dare il bentornato a ‘The GWOAT’ nel PFL e nello sport delle MMA”.